Baleària se alía con la Marina de Empresas de Juan Roig para mejorar su gestión

Baleària buscará cómo mejorar su gestión mediante la aplicación de inteligencia artificial con la ayuda de los expertos y startups que forman parte de Marina de Empresas, el polo de emprendimiento e innovación impulsado por Juan Roig. Y lo hará mediante el reto que ha lanzado en el DataHub, el espacio de innovación especializado en el procesamiento de datos del complejo, que cuenta con la colaboración de Google Cloud.

Según explican los responsables de este espacio, el reto busca desarrollar una solución basada en inteligencia artificial que ayude a la naviera de Adolfo Utor a mejorar la experiencia y oferta a sus clientes mediante parámetros más sofisticados como son fuentes externas, el comportamiento del mercado o incluso la meteorología. Esto permitirá a la compañía adaptarse mejor a las necesidades de cada uno de sus públicos objetivos y tomar decisiones fundamentadas, gracias al análisis avanzado de datos.

Para poder ayudar al equipo de Baleària, los participantes dispondrán de una base de datos histórica real, que incluye datos como registros de ocupación, precios, promociones anteriores, condiciones meteorológicas, fechas clave y otra información de contexto relevante para el análisis y predicción.

El edificio de Lanzadera en el puerto de València. / INFORMACIÓN

El objetivo es desarrollar una solución sobre Google Cloud, utilizando técnicas de machine learning e IA generativa con las plataformas Vertex AI y BigQuery.

Además, los participantes contarán con el acompañamiento experto de Sngular, empresa tecnológica española con amplia trayectoria global en el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas, que colaborará con los equipos para impulsar sus propuestas y facilitar la implementación de tecnologías clave.

Calendario

El programa comenzará el 17 de octubre, seguido de un fin de semana intensivo los días 24 y 25 de octubre y la final será el 31 de octubre. Todas las actividades están pensadas para impulsar el trabajo en equipo, la creatividad y la resolución de retos reales en un entorno colaborativo.

Los participantes serán seleccionados entre perfiles de Marina de Empresas (alumnos, profesores, startups o empleados con experiencia en datos, IA y desarrollo), así como profesionales externos interesados. Una vez seleccionados, se crearán equipos multidisciplinares con perfiles de Project Manager, AI/Data Scientist, Cloud Engineer y Backend Developer.

Durante 20 días, los equipos trabajarán en el reto con acceso gratuito a las herramientas de Google Cloud, y contarán con acompañamiento técnico de sus expertos. La solución final se presentará ante un jurado formado por responsables de Baleària, Google y expertos tecnológicos. El plazo para inscribirse en el reto, que se celebrará del 17 al 31 de octubre en Marina de Empresas, ya está abierto hasta el 10 de octubre.