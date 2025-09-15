Relevo generacional en Grupo Soledad: Joaquín Pérez Martínez asume la dirección general

Cambios en la cúpula del Grupo Soledad, una de las mayores empresas familiares de la provincia de Alicante, con más de 400 millones de facturación anuales. La segunda generación toma definitivamente las riendas del grupo con el nombramiento como nuevo director general de Joaquín Pérez Martínez, que releva en el cargo a su tío Juan Ramón Pérez Vázquez.

De esta forma, el gigante ilicitano del neumático -propietario, entre otras firmas, de Insa Turbo o Confortauto- garantiza la continuidad de su gestión, con la aplicación del protocolo familiar que suscribieron sus fundadores, vigente desde 2006.

Con más de 20 años de trayectoria en Grupo Soledad, el nuevo director general ha desempeñado un papel clave en el desarrollo y consolidación de áreas estratégicas de la compañía, según informan desde la propia firma. Pérez Martínez ha liderado la creación del departamento de Marketing y la definición de la estrategia comercial como vendedor y distribuidor de neumáticos, impulsando la fidelización de clientes a través de la red de talleres Confortauto, así como de las marcas Blacktire, Ecological Drive, Fixcar, y Neumago, que suman cerca de 2.000 puntos de venta asociados.

Entre sus responsabilidades ha estado la coordinación de la política de precios, el desarrollo del comercio online en entornos B2B y B2C en diferentes mercados europeos, y la modernización, diversificación y digitalización de los puntos de venta.

Expansión internacional

En el ámbito de la expansión internacional, ha liderado la implantación de la compañía en toda Europa a través del comercio electrónico, y en Marruecos, con la creación de una de las empresas líderes del mercado de la distribución de neumáticos.

Desde 2019 a 2025 ha dirigido la División Industrial, que integra varias plantas dedicadas a la fabricación de caucho (MCE), la producción de piezas técnicas para infraestructuras (Caucho Industrial Verdú), el renovado y reciclado de neumáticos (Industrias del Neumático) y la fabricación y mantenimiento de maquinaria para reciclado (Tallans Navarro).

En el último año, ha incorporado al grupo la firma valenciana Aceros y Servicios, consolidando la presencia de la empresa en el mundo del acero especializado y fabricante de piezas de alto valor añadido para distintas industrias. Su principal reto durante estos años ha sido consolidar e incrementar de forma sostenible la presencia de las empresas y los productos en diferentes mercados.

"Recibo esta responsabilidad con gratitud, y con la convicción de que, junto al equipo y a mi familia, seguiremos impulsando a Grupo Soledad hacia nuevos retos, siempre fieles a nuestros valores de innovación, compromiso, cercanía, sostenibilidad y mejora continua", ha señalado el que será el nuevo director general.

Continuidad

Por su parte, Juan Ramón Pérez, que ha guiado a Grupo Soledad en un periodo de notable crecimiento, consolidación e innovación, continuará vinculado a la compañía como consejero delegado y copropietario. De este modo se asegura la continuidad de la visión, los valores y la estrategia que han hecho posible el éxito de la empresa.

"Ha sido un orgullo dirigir esta compañía y trabajar junto a un equipo excepcional. Ahora es el momento de que Joaquín lidere el día a día, con la seguridad de que lo hará con la misma pasión y compromiso que siempre nos ha definido", ha manifestado Juan Ramón Pérez.

La propiedad de Grupo Soledad, formada por los cinco hermanos Pérez Vázquez, mantiene así su compromiso con la gestión responsable y la continuidad del proyecto de empresa familiar. El objetivo es asegurar que la compañía siga siendo un referente en el sector y un motor de empleo y desarrollo económico en las comunidades donde está presente.

De acuerdo con las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, el grupo cerró el ejercicio de 2023 con una facturación de 402,6 millones de euros, casi 12 millones más que el año anterior.

El rey del neumático

El grupo es el mayor distribuidor de neumáticos en España, donde prácticamente una de cada cinco ruedas que se comercializan en el mercado pasa por sus instalaciones. Para ello, la compañía cuenta con 18 centros logísticos.

Además, la firma también lidera hasta cinco redes de talleres distintas –Confortauto, Blacktire, Ecological Drive, Fixcar y Neumago- que rondan los 2.000 establecimientos, incluyendo los propios –por los que se está apostando para crecer, según explican desde la compañía- y los asociados.

Además, la compañía cuenta con una de las mayores fábricas de neumáticos renovados de Europa, en la localidad de Aspe. También cuenta con otra firma especializada en la fabricación de productos de caucho para infraestructuras –Caucho Verdú-, como las juntas que se utilizan para los apoyos de los puentes o las juntas de dilatación. Una firma también fabrica Caucho Verdú, que especializaron en la producción de juntas elastoméricas, las que se usan las mantas antivibratorias para las líneas de ferrocarril con el material que se recupera de los neumáticos usados.

Igualmente, cuenta con filiales en Francia, Portugal y Marruecos. Durante 2023, las ventas en el exterior le reportaron más de 53 millones de euros, según las cuentas de la propia compañía.