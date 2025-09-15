Septiembre le roba a enero la cuesta de gastos más temida

Septiembre es, históricamente, el mes del retorno a la rutina tras las ansiadas vacaciones de verano. Los adultos vuelven a sus puestos de trabajo. Los más jóvenes, a las aulas de los colegios o las universidades. Sin embargo, sea uno u otro el caso, la realidad es que el hecho de restaurar la normalidad en nuestras vidas no solo trae consigo el final de la desconexión y el descanso, sino también un lastre económico que resulta cada vez más complicado para muchos hogares de la Comunitat Valenciana. Los mismos que ven como el gasto de los viajes estivales o la 'vuelta al cole' de los más pequeños hace mella en sus cuentas bancarias, convirtiéndose con ello en la cuesta más difícil de afrontar para sus bolsillos en sustitución de la clásica, la de enero.

Es el análisis que hace el secretario general de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, Francisco Rodríguez, quien apunta a que septiembre ya ha dado el sorpaso a enero como el momento del año en el que "se hace ese gasto más importante". Una situación que se explica por una doble circunstancia. Por un lado, el primer mes de cada ejercicio resulta menos complicado debido a que los establecimientos comerciales "hacen rebajas durante más periodos". Esto, de facto, hace que las compras navideñas -alimentación, moda, juguetes...- se puedan repartir "desde noviembre, que es cuando empiezan los descuentos con el Black Friday", convirtiendo así este periodo en menos cuesta de lo que era habitual.

Vacaciones más caras

Junto a ello, Rodríguez pone el foco en cómo han evolucionado en paralelo los desembolsos que se hacen de cara a septiembre, entre ellos los "gastos que ya has hecho". El ejemplo más claro lo deja el importe que cada ciudadano ha tenido que destinar a unas "vacaciones cuyo precio ha subido, son más caras". Sin ir más lejos, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), pasar una noche en un hotel español este verano ha sido de media un 39 % más cara que antes de la pandemia de la covid-19, siendo con ello un ejercicio de cifras estivales de gasto récord. Además, según un análisis reciente del buscador de viajes Trabber, un vuelo doméstico esta temporada veraniega ha costado de media 220 euros, es decir, más de un 3 % más que hace un año. Tarifas al alza que repercuten en el dinero que los valencianos -igual que el resto de los españoles- se ven 'obligados' a dedicar a sus viajes.

En concreto, el Observatorio Cetelem apuntaba la pasada semana que los valencianos que han viajado este verano se han gastado, de media, 1.168 euros en sus trayectos, una cifra que para muchos es más alta que lo que dedicaron el año anterior. No en vano, el mismo informe apuntaba a que más de un tercio de los entrevistados ha invertido este 2025 más dinero en sus vacaciones que en 2024, mientras que otro 38 % asegura que ha mantenido el importe. Unas cifras que, en sensaciones, también percibe Rodríguez. "Desde la pandemia, la gente acaba invirtiendo más parte de sus ingresos en sus vacaciones", recalca.

Niños volviendo a las clases en Benifairó, esta pasada semana. / Daniel Tortajada

Eso sí, en muchos casos, ese desembolso no se ha hecho durante los meses de verano, sino que -alerta- "se ha recurrido a pagos aplazados". O lo que es lo mismo, que el coste se ha fraccionado y se se irá abonando también durante estos próximos meses. Algo relevante si se tiene en cuenta que la inflación ha venido repuntando con el avance del año -lo que ha hecho que productos como la alimentación también sean más costosos- y que el precio de la vivienda y de los alquileres ha venido encareciéndose también progresivamente y no parece que haya tocado aún techo.

La 'vuelta al cole'

Y a ese cóctel de gastos se suma uno ineludible para miles y miles de hogares como la 'vuelta al cole'. Según especificó la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuario, Avacu, el gasto inicial por hijo de ese retorno a las aulas rondará los 400 euros, una cifra que puede elevarse todavía más si se tienen en cuenta otros factores. Porque según analiza Rodríguez y a pesar de que en la Comunitat Valenciana parte de ese golpe queda minimizado por la posibilidad de reutilizar libros de texto gracias a la Xarxa Llibres, el incremento en la factura escolar puede acabar siendo en esta ocasión de entre un 10 y un 15 %. O lo que es lo mismo, que puede haber un gasto medio por niño de "entre 300 y casi 1.000 euros", dependiendo de factores como el ciclo educativo, el tipo de centro (público, privado o concertado), y de otros extras como las extraescolares, las academias o si el menor se queda al comedor en vez de comer en su casa. Un extra para el bolsillo que empina, aún más, la cuesta más temida del año.