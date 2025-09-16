Boluda compra al Gobierno alemán el negocio ferroviario de Transfesa

Grupo Boluda, a través de Boluda Shipping - compañía de transporte marítimo y logística internacional de Boluda Corporación Marítima y que preside el naviero valenciano Vicente Boluda Fos - da un paso adelante en su estrategia de expansión y sostenibilidad con la adquisición de los servicios ferroviarios de transporte intermodal de mercancías a Grupo Transfesa. De este modo, la corporación de negocios marítimos y logísticos de Boluda se convierte en el principal operador de mercancías en tren después de Renfe.

La compañía avanza así en su "estrategia de diversificación de negocio, reforzando su red de servicios ferroviarios en la península ibérica, ofreciendo soluciones logísticas sostenibles puerta a puerta más respetuosas con el medio ambiente fomentando la utilización de los corredores verdes, contribuyendo a la reducción de las emisiones de Co2 y la huella de carbono", aseguran desde la dirección de esta empresa. Con este movimiento, Boluda Shipping, no solo incrementa su capacidad operativa, sino que también diversifica su actual oferta de servicios al cliente, integrando nuevas rutas y combinando modalidades de transporte más sostenibles. La operación incluye también el transporte para sectores industriales, así como las actividades de mantenimiento y servicios de maniobras y terminales.

Medio sostenible

Según Ignacio Boluda Ceballos, hijo del citado naviero y presidente ejecutivo de Boluda Shipping, “el transporte ferroviario de mercancías se consolida como un medio de transporte sostenible y eficiente, situándose en el centro estratégico de nuestra logística intermodal.”

Boluda Shipping centra su principal ámbito de actuación en la prestación de servicios marítimos de transporte internacional y logística intermodal sostenible. A través de su naviera Boluda Lines, dispone de un total de 11 líneas marítimas que conectan la península ibérica con el norte de Europa, el archipiélago canario y la costa occidental africana. Cuenta con una flota de 15 barcos que operan en 33 puertos de 14 países. La compañía proporciona también servicios de logística portuaria en terminales marítimas a través de Boluda Maritime Terminals, operando en un total de 9 terminales en península ibérica y las islas Canarias.

Diversificación

A través de Boluda Logistics, la compañía despliega una amplia oferta de servicios de transporte y logística intermodal que complementan su porfolio, ofreciendo una amplia cobertura a sus clientes (transporte por carretera, ferrocarril y almacenamiento, entre otros). Boluda Corporación Marítima y Car Canarias Logistic, compañía integrada por Toyota Canarias, Grupo Ari y Grupo Cabrera Medina, se aliaron a finales del año 2024 para impulsar la importación y gestión de vehículos. La empresa que preside el naviero Vicente Boluda Fos pretende crecer en este segmento del mercado automovilístico, que pasará a controlar en el archipiélago canario tras el acuerdo con Car Canarias Logistica porque esta firma gestiona ya más del 50% del mercado automovilístico de este territorio insular.