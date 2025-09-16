Levante-EMV aborda las claves de la transición energética

La economía mundial lleva años inmersa en una carrera por lograr la ansiada transición energética hacia un modelo basado en el uso de fuentes de energía limpias y renovables como alternativas necesarias para satisfacer la creciente demanda energética y, al mismo tiempo, cumplir con los retos de sostenibilidad.

En este sentido, España incrementó en 2024 un 10,3 % su producción de energía renovable, lo que le permitió alcanzar sus mayores registros en este ámbito. Así pues, el 56,8% de toda la electricidad generada a nivel nacional durante el año pasado empleó fuentes naturales como el viento, el sol o el agua para su producción, según los últimos datos publicados por Red Eléctrica.

A nivel autonómico, el impacto de la electricidad producida en la Comunitat Valenciana con origen en fuentes renovables durante 2024 alcanzó el 22,4 %. En este punto, destaca el papel de la energía eólica como líder en la región y responsable del 13,7 % del total de esta producción renovable.

Además, la Comunitat Valenciana es la región con más cantidad de MW de almacenamiento, con 1.512 MW de potencia instalada de bombeo, que suponen el 45 % del total en España y que han permitido integrar durante 2024 un total de 2.734 GWh de energía.

Conscientes de la importancia que supone acelerar en la transición energética, Levante-EMV, en colaboración con Información y El Periódico Mediterráneo, celebrará el próximo jueves, 25 de septiembre, en la sede de la Fundación Bancaja de València, a partir de las 8.30 horas, la tercera edición del Foro Energía en el que se debatirá sobre el futuro energético de la Comunitat Valenciana.

El acto, que estará conducido por la directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás, contará con la presencia de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, Marian Cano; el director general de Energía y Minas, Manuel Argüelles; y del secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco.

Además, durante la jornada participarán diferentes expertos y empresas vinculadas al sector energético en una serie de ponencias y mesas de debate en las que se pondrán en común las principales claves para abordar con éxito la reconversión del modelo energético en pro de las fuentes limpias.