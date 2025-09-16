Enercoop Crevillent, reconocida por el MITECO como iniciativa ejemplar en el desarrollo de comunidades energéticas

La Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, Grupo Enercoop, ha sido reconocida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) por su proyecto de autoconsumo solar colectivo "en remoto". El galardón, otorgado para los proyectos apoyados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), destaca a Enercoop por su capacidad de generar impacto y de tener un efecto multiplicador en su potencial de transformación territorial y social.

El acto de entrega, presidido por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, tuvo lugar en el Colegio de Arquitectos de Madrid. El MITECO ha distinguido a un total de 39 iniciativas consideradas ejemplares en la ejecución de los fondos europeos Next Generation, valorando la innovación, el impacto y el enfoque integral de los proyectos.

Un proyecto que une tecnología y comunidad

El proyecto de Enercoop ha sido valorado por el MITECO por conjugar la tecnología fotovoltaica más puntera y colocarla al servicio de la comunidad, sirviendo como eje de dinamización local tanto a nivel doméstico, como empresarial. Más allá del aspecto técnico, la distinción subraya la visión holística de la cooperativa en la promoción de un modelo energético participativo.

Así, entre los aspectos más relevantes del proyecto, el Ministerio resalta la creación de una comunidad energética en la que se integran vectores muy necesarios para la transición energética, como la democratización del acceso a las fuentes de energía renovables, la 2 | 2 promoción de la movilidad sostenible mediante la instalación de puntos de recarga y la realización de acciones de dinamización social y la adecuación a las prioridades locales y autonómicas.

El acto de entrega estuvo presidido por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen / .

Joaquín Mas, director general de Grupo Enercoop, ha declarado que “este reconocimiento refuerza nuestra posición como referentes en innovación a escala nacional gracias a la gestión y optimización de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, demostrando el potencial de las cooperativas para liderar la transición energética desde la óptica local de manera justa, inclusiva y con un impacto real en el territorio, al permitir el acceso universal a las fuentes renovables”.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Durante la jornada, la vicepresidenta Aagesen recalcó la relevancia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Subrayó que el ministerio ha cumplido “todos los hitos y objetivos fijados en 2020 de manera rigurosa”, y precisó que el MITECO ha gestionado el 27% de los 80.000 millones de euros del plan, con un 96% del presupuesto ya movilizado y cerca del 70% adjudicado. Aagesen insistió en que “el principio que rige la acción del ministerio es claro, y lo dice la ciencia: cada euro invertido supera con creces el coste de la inacción”. En este sentido, reivindicó el valor estratégico de las inversiones ejecutadas y su contribución a la transformación ecológica y social del país.

En este sentido, el Grupo Enercoop, para quien la excelencia operativa en el trabajo y la optimización de recursos forma parte de su ADN, se ha convertido en un actor fundamental en el desarrollo de acciones innovadoras relacionadas tanto con la generación de energía como en su forma de distribución, gracias a su presencia en la práctica totalidad de la cadena de valor del sector eléctrico y el conocimiento acumulado en sus cien años de historia