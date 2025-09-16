La falta de pisos desata la guerra entre las inmobiliarias alicantinas

Se agotan las casas disponibles para vender. Tras más de cuatro años -desde el fin de la pandemia- de aceleración del mercado inmobiliario en la provincia y con la construcción de viviendas de obra nueva incapaz de satisfacer mínimamente la demanda existente, el stock viviendas de segunda mano también empieza a escasear. Una situación que ha desatado una auténtica batalla entre los profesionales del sector.

Tanto es así que, según reconocen las agencias consultadas, en estos momentos sus esfuerzos se centran más en encontrar propietarios dispuestos a desprenderse de sus inmuebles, que en conseguir compradores. Una auténtica guerra que está cambiando el modelo de negocio de esta actividad y obligando a recuperar viejas prácticas, como el pago de comisiones a porteros y administradores de fincas por dar el "chivatazo" de los pisos que se quedan vacíos.

"Es algo que siempre ha existido, pero ahora se da más porque realmente hay muy poco producto en el mercado", reconoce el responsable de Ábaco Servicios Inmobiliarios, Juan Carlos Sempere, sobre estos pagos. Es lo que en el sector se conoce como "referidos" y puede implicar que la persona que avisa de la disponibilidad de un inmueble se lleve entre el 10 % y el 12,5 % de la comisión de la agencia, si se cierra la operación, lo que, con los precios actuales, supera fácilmente los 500 euros.

Otras inmobiliarias consultadas hablan de "regalos" para "cuidar" la relación con estos profesionales que tienen una información privilegiada, muy valiosa en estos momentos.

Mucha competencia

Lo cierto es que la situación del mercado es, cuanto menos, peculiar. Desde 2021 hasta el pasado mes de junio se vendieron en la provincia la friolera de 215.966 viviendas, según datos del INE, de las que más de 181.000 fueron de segunda mano. Un negocio muy lucrativo que, lógicamente, ha atraído a nuevos actores.

Vista de un cartel de 'Se vende' en un portal. / Eduardo Parra - Europa Press

En concreto, en este mismo periodo se han abierto hasta 1.617 nuevas inmobiliarias en Alicante, lo que deja el total de establecimientos relacionados con esta actividad en más de 13.000, de acuerdo con los datos del Directorio Central de Empresas. Pero no son los únicos. Como explica el responsable de Inmolux en Alicante, Gonzalo García, la fuerte demanda ha llevado a que muchos propietarios intenten vender el piso por su cuenta -ya sea en portales inmobiliarios o con un simple cartel en la ventana- y "cada vez hay más extranjeros, ucranianos, rusos y de otras nacionalidades que van de 'free lance', aprovechando el tema del idioma".

Desde el final de la pandemia se han vendido 215.000 casas en Alicante y han abierto 1.600 inmobiliarias

El resultado es que no hay casas para tanto intermediario. "Por cada vivienda que sale al mercado, hay cinco inmobiliarias", se lamenta García. Sobre todo, casas que realmente tengan salida.

Y es que, otra de las consecuencias de la situación actual, es que muchas de las ofertas que siguen poblando los escaparates de las inmobiliarias son casi invendibles, ya sea porque piden precios realmente desorbitados, o porque se trata de viviendas con características que las hace difíciles de colocar, como pisos muy elevados sin ascensor o en edificios o zonas problemáticas.

Anuncios cuya única función real es no dar la apariencia de que la inmobiliaria no tiene nada que vender, como reconocen algunos profesionales consultados para la realización de este reportaje.

Cambio de comisión

Uno de los principales cambios que ha ocasionado esta escasez es que muchas agencias están trasladando el coste de sus honorarios del vendedor al comprador. "En otras provincias, lo habitual es que la comisión de la agencia se la repartan entre ambas partes, pero en Alicante lo tradicional era que corriera a cargo del propietario. Ahora, muchas agencias ofrecen sus servicios gratis al vendedor para atraerlos y son los que adquieren el inmueble los que pagan", explica Juan Carlos Sempere. Una práctica legal, siempre que se advierta de ella desde el primer momento al posible comprador.

Pero, más allá del coste, lo que a muchos les llama la atención son las agresivas campañas que están desplegando algunas agencias. En algunas ocasiones, mediante sistemas tradicionales, como el buzoneo.

Dos mujeres consultan las ofertas de una inmobiliaria de Benidorm en una imagen de archivo. / David Revenga

"Su propiedad sería ideal para mis clientes extranjeros, deseosos de encontrar una casa especial como la suya. Aproveche esta oportunidad de vender al mejor precio", rezaba la carta con la que esta misma semana se despertaban los vecinos de los edificios de primera línea en la playa de la Albufereta de Alicante. "Tengo clientes que pagan al contado interesados en pisos en esta zona", asegura otro folleto, distribuido en el centro de la ciudad.

En redes sociales, donde el sector ha multiplicado su inversión estos últimos meses, la batalla aún es más cruda. Por ejemplo, una inmobiliaria ofrece por Instagram la posibilidad de vender la casa, cobrar todo el dinero y seguir viviendo en ella durante un año completo.

Otra agencia de Torrevieja promete vender la propiedad en un solo día y otra intenta convencer a los propietarios señalando que se trata de "compradores con dinero" que necesitan urgentemente la casa.

Cierre y adaptación

La situación está llegando al punto de que ya hay agencias que se plantean bajar la persiana, como admitían en una agencia de Novelda, que pedían confidencialidad. Frente a esto, los profesionales más experimentados tratan de sobrevivir ofreciendo más y mejores servicios a los vendedores, como explica la portavoz de la asociación Asicval en Alicante, Matilde Irles.

Las agencias ofrecen servicios como el cambio en los suministros para convencer a los clientes

"Ofrecemos decoración para mejorar la imagen de la vivienda, fotos profesionales, publicación en los mejores portales, preparamos bien la visita al notario, hacemos el cambio de suministros y hasta llevamos las escrituras al registro", explica esta profesional. En su caso, además, cuenta con una cartera de clientes fiel, que le ofrece cierto colchón, pero reconoce que la situación es bastante complicada para las agencias que llevan poco tiempo. Todo apunta a que en los próximos meses la guerra entre inmobiliarias empezará a cobrarse sus primeras bajas.