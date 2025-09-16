El Gobierno eleva en una décima su previsión de crecimiento del PIB para 2025, hasta el 2,7%

El Gobierno ha decidido elevar en una décima, hasta el 2,7%, su previsión de crecimiento de la economía española para 2025. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado esta actualización en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros y ha justificado la revisión por un mejor comportamiento de la economía durante el tercer trimestre. Algunos indicadores como la afiliación, la producción industrial o los de confianza permiten a Economía anticipar que la economía volverá a crecer un 0,7% en el tercer trimestre.

El ministro ha valorado el pronóstico de un crecimiento del PIB del 2,7% para este año "es una previsión prudente para lo que podemos esperar en este 2025" y ha dejado la puerta abierta a posibles nuevas revisiones al alza si el sector exterior evoluciona mejor de lo que se espera en este momento.

El nuevo cuadro macroeconómico adoptado este martes por el Consejo de Ministros mantiene sin cambios la proyección de crecimiento del PIB para 2026 y 2027, en el 2,2% y el 2,1% respectivamente.

La actualización del cuadro macroeconómico del Gobierno se ha anunciado el mismo día en el que el Banco de España también ha revisado al alza su proyección de crecimiento de la economía española. El Banco de España ha elevado su previsión en dos décimas, hasta el 2,6% (una décima por debajo de la del Gobierno), en un movimiento idéntico al realizado por el panel de previsiones de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) a partir de la encuesta realizada entre los 19 principales servicios de análisis del país.

El consumo y la inversión toman el relevo

Según Economía, los principales factores que explican la corrección al alza del crecimiento en 2025 (hasta el 2,7%) son el dinamismo del empleo, la positiva evolución del consumo de las familias y un comportamiento mejor de lo esperado tanto de la inversión como de las exportaciones.

En particular, el Gobierno ha mejorado la previsión para este año del crecimiento de la inversión en 1,4 puntos, hasta el 5,7%, mientras que espera un avance del 5,1% en 2026, en buena parte, ha dicho Cuerpo, gracias al impulso y a la aportación positiva del Plan de Recuperación y por el aumento de la inversión en construcción. Por su parte, para el consumo privado se estiman crecimientos del 3,1% en 2025 y del 2,4% en 2026, apoyados en la creación de puestos de trabajo y en las subidas salariales.

Además, el ministro de Economía prevé que se mantendrá la creación de medio millón de empleos al año de media en 2025 y en 2026 (unos 480.000 puestos por año), hasta rozar los 23 millones de puestos, y que ese ritmo se mantenga en los siguientes ejercicios.

El nuevo cuadro macro del Gobierno mantiene su previsión de una tasa de paro del 10,3% de la población activa en 2025 y del 9,6% en 2026.

Carlos Cuerpo ha señalado el cambio de modelo de crecimiento de la economía española. "El crecimiento, al menos hasta 2028, estará anclado en el consumo privado y la inversión privada", ha dicho y ha vaorado que este esquema es "una garantía de sostenibilidad" frente a los episodios de incertidumbre internacional. "Nos garantiza la capacidad de sostener estas elevadas tasas de crecimiento, con una posibilidad de mejora si el sector exterior evoluciona mejor de lo esperado", ha añadido el titular de Economía.