Hacienda también saca tajada del boom del turismo y la venta de pisos en Alicante

El buen momento económico por el que atraviesa la provincia también se nota en las cifras de la Agencia Tributaria, que no dejan de batir récords. El aumento del empleo y de los beneficios empresariales -especialmente en las compañías ligadas al turismo-, junto con el boom inmobiliario han disparado más de un 30 % la recaudación de los principales tributos estatales en Alicante, un incremento que prácticamente triplica al registrado en el conjunto del país, del 10,9 % en el mismo periodo.

Así lo refleja el último informe mensual elaborado por el organismo público, en el que únicamente Cuenca, con un 37,1 %, registra un avance mayor de la recaudación en estos primeros siete meses del año.

En total, de enero a julio, las empresas y particulares domiciliados en la provincia abonaron 3.928 millones de euros, 910 millones más que durante el mismo tramo de 2024, que ya marcó un nuevo máximo histórico.

De esta cantidad, hasta 1.719 millones de euros se corresponden con los ingresos por el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (el IRPF), que anota un aumento del 32,3 % interanual. Gran parte de la evolución de este tributo depende de las retenciones que se aplican a las nóminas y las pensiones, que alcanzan los 1.148 millones de euros en estos siete meses, un 17,8 % más, fruto de la mejora de la ocupación y de las subidas salariales.

Una oficina de la Agencia Tributaria / INFORMACIÓN

Además, también mejoran las retenciones por los rendimientos del capital mobiliario. Si el año pasado fueron los intereses abonados por los bancos por las cuentas remuneradas lo que animó este apartado, este año son los dividendos de las empresas lo que permite que se mantenga al alza este capítulo.

Declaración de la renta

También crecen con fuerza los ingresos como resultado de la declaración anual, cuya primera cuota se paga en julio. Este año suman 541 millones, un 25,7 % más. Según explica el propio informe, esta evolución se debe en buena medida al incremento de la cifra de compraventa de viviendas. Aunque estas operaciones por sí mismas no están gravadas con el IRPF, sí hay que tributar en esta figura por la ganancia patrimonial que se haya obtenido. Es decir, por la diferencia de precio entre lo que se abonó al comprarla y lo que se ingresa al venderla.

Por su parte, el Impuesto de Sociedades, el que abonan las empresas en función de sus beneficios, alcanza los 98 millones de euros, un 65,1 % más, lo que refleja la buena marcha de la economía alicantina.

Un hombre utiliza un cajero automático en una imagen de 2024 / Europa Press

En cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el incremento es bastante más moderado, del 7%, aunque se mantiene como la segunda figura que más aporta a las arcas de la Administración, con un total de 1.718 millones de euros. Con todo, sigue siendo una cifra más que positiva y que refleja en buen momento por el que también atraviesa el consumo en todo el país, espoleado por el turismo internacional.

En cualquier caso, también cabe señalar que una parte de este incremento se debió a la normalización de los tipos que pagan productos como la electricidad o los alimentos, tras la rebaja que aplicó el Gobierno para contrarrestar los efectos de la inflación en ejercicios anteriores.

Datos nacionales

A nivel nacional, la Agencia Tributaria recaudó 182.353 millones de euros hasta julio, con un incremento del 10,9%. El IRPF ascendió a 91.235 millones, un 12,4 % más; el IVA sumó 62.907 millones, un 8,5 % más; el Impuesto de Sociedades, 5.005 millones, lo que representa una caída del 7,6%; mientras que los Impuestos Especiales, como los que gravan el alcohol o el tabaco, reportaron 13.059 millones a las arcas públicas hasta julio, un 6,2 % más.

Cabe recordar que, en el caso del IVA o el IRPF, las cantidades que recauda la Agencia Tributaria se reparten más tarde entre el estado central y las administraciones autonómicas y locales.