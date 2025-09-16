Mercalicante crece de tamaño para acoger más empresas
El parque alimentario ofrecerá en alquiler 5.521 metros cuadrados de nave para incorporar a nuevas firmas del sector
Mercalicante ha dado un nuevo paso en su proceso de ampliación del recinto agroalimentario con los 19.500 metros cuadrados de suelo recientemente incorporados. El consejo de administración, en concreto, ha aprobado el pliego para la próxima licitación para el alquiler de los espacios disponibles en la nave ubicada en esta superficie, con un total de 5.521 metros que se distribuirán en varios lotes. Las instalaciones, de uso industrial y equipadas con muelles, se destinarán a empresas del sector alimentario en general, incluidas aquellas dedicadas a la logística.
Este nuevo espacio permitirá ampliar la capacidad operativa de Mercalicante y ofrecer oportunidades a nuevas empresas interesadas en incorporarse al clúster. Además, el desarrollo del entorno incluirá zonas destinadas a aparcamientos para vehículos de gran tonelaje, mejorando así los servicios para operadores actuales y futuros.
En paralelo al proceso de licitación, se ha previsto un plan de inversiones que se ejecutará de manera escalonada. Estas actuaciones incluirán desde la señalización y vallado del perímetro y mejoras en la instalación eléctrica hasta actuaciones de mantenimiento en la cubierta, entre otras intervenciones necesarias para adecuar los espacios a las necesidades del sector agroalimentario y garantizar su operatividad.
Ocupación
La directora general de Mercalicante, Dolores Mejía, ha explicado que “esta nueva fase de crecimiento responde a la necesidad de dar solución a la alta ocupación del recinto y a la demanda creciente de espacio. Con esta operación, reforzamos nuestro compromiso con el desarrollo del sector agroalimentario, generamos valor añadido para las empresas instaladas y fomentamos la llegada de nuevas inversiones”.
El consejo de administración también ha aprobado la adjudicación del servicio de vigilancia y auxiliares, dos aspectos esenciales en el funcionamiento de Mercalicante, ya que garantizan tanto la seguridad de todo el recinto como el control de accesos al parque alimentario. Estos servicios constituyen un valor muy relevante para las empresas instaladas en el recinto, puesto que aseguran un entorno protegido las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Mercalicante forma parte de la Red de Mercas de Mercasa, la mayor red pública de mercados mayoristas de productos frescos del mundo con 24 unidades alimentarias en toda España. Esta red abastece de alimentos a más de 30 millones de personas y es un eslabón fundamental en la cadena de valor agroalimentaria.
Suscríbete para seguir leyendo
- El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
- El Ayuntamiento de Alicante permite que las terrazas de bares en suelo privado cierren dos horas más tarde que las de la vía pública
- Estos son los mejores colegios públicos, concertados y privados de la provincia de Alicante, según un portal especializado
- De fiesta a las 4:30 en su ático en El Campello, con la música a tope... y le pilla quien menos se lo espera
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social lo confirma: 'No va a ser necesario tener largas carreras de cotización”
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está crítica al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- Pedro Sánchez elige Alicante para anunciar las inversiones en los aeropuertos de toda España
- El Ayuntamiento de Alicante cierra Tambora, el local de moda, por no tener licencia