Mercalicante crece de tamaño para acoger más empresas

Mercalicante ha dado un nuevo paso en su proceso de ampliación del recinto agroalimentario con los 19.500 metros cuadrados de suelo recientemente incorporados. El consejo de administración, en concreto, ha aprobado el pliego para la próxima licitación para el alquiler de los espacios disponibles en la nave ubicada en esta superficie, con un total de 5.521 metros que se distribuirán en varios lotes. Las instalaciones, de uso industrial y equipadas con muelles, se destinarán a empresas del sector alimentario en general, incluidas aquellas dedicadas a la logística.

Este nuevo espacio permitirá ampliar la capacidad operativa de Mercalicante y ofrecer oportunidades a nuevas empresas interesadas en incorporarse al clúster. Además, el desarrollo del entorno incluirá zonas destinadas a aparcamientos para vehículos de gran tonelaje, mejorando así los servicios para operadores actuales y futuros.

Vista aérea de las instalaciones de Mercalicante. / INFORMACION

En paralelo al proceso de licitación, se ha previsto un plan de inversiones que se ejecutará de manera escalonada. Estas actuaciones incluirán desde la señalización y vallado del perímetro y mejoras en la instalación eléctrica hasta actuaciones de mantenimiento en la cubierta, entre otras intervenciones necesarias para adecuar los espacios a las necesidades del sector agroalimentario y garantizar su operatividad.

Ocupación

La directora general de Mercalicante, Dolores Mejía, ha explicado que “esta nueva fase de crecimiento responde a la necesidad de dar solución a la alta ocupación del recinto y a la demanda creciente de espacio. Con esta operación, reforzamos nuestro compromiso con el desarrollo del sector agroalimentario, generamos valor añadido para las empresas instaladas y fomentamos la llegada de nuevas inversiones”.

Dependencias logísticas de Mercalicante. / HECTOR FUENTES

El consejo de administración también ha aprobado la adjudicación del servicio de vigilancia y auxiliares, dos aspectos esenciales en el funcionamiento de Mercalicante, ya que garantizan tanto la seguridad de todo el recinto como el control de accesos al parque alimentario. Estos servicios constituyen un valor muy relevante para las empresas instaladas en el recinto, puesto que aseguran un entorno protegido las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Mercalicante forma parte de la Red de Mercas de Mercasa, la mayor red pública de mercados mayoristas de productos frescos del mundo con 24 unidades alimentarias en toda España. Esta red abastece de alimentos a más de 30 millones de personas y es un eslabón fundamental en la cadena de valor agroalimentaria.