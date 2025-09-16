Los patinetes y las bicis ya están implicados en más accidentes laborales que las furgonetas en la Comunidad Valenciana

El auge de los servicios de reparto a domicilio ha provocado en los últimos años un notable incremento de los trabajadores que sufren accidentes laborales mientras circulan en bicicleta o patinete. Tanto es así que, en el caso de la Comunidad Valenciana, este tipo de vehículos ya son los terceros que están implicados en un mayor número de siniestros, solo por detrás de automóviles y motocicletas, pero por delante de los vehículos ligeros de carga comercial o pasajeros.

En otras palabras, que los trabajadores valencianos ya sufren más percances subidos en bici o patinete que mientras conducen una furgoneta o un taxi, según se deduce del estudio realizado por el Servicio de Actividades Preventivas de Riesgos Laborales de la mutua Umivale Activa, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad.

De acuerdo con este trabajo, desde el año 2016 hasta 2024 la cifra de accidentes laborales en los que interviene estos medios de transporte se ha incrementado un 400%, con un total de 2.981 siniestros contabilizados a lo largo de este periodo en la autonomía.

Peatones y ciclistas confluyen en el carril bici de La Explanada de Alicante. / Rafa Arjones

Estos accidentes supusieron 160.713 días de trabajo perdidos, debido a las bajas que tuvieron que tomar los trabajadores afectados. Del total de incidentes contabilizados, un 91 % se produjo in itínere, es decir, mientras el profesional se desplazaba o regresaba del trabajo, frente a un 9 % que tuvieron lugar durante la jornada laboral.

Más hombres

Los hombres son los que más se accidentan conduciendo estos vehículos, al concentrar el 60 % de los incidentes declarados. Por sectores, los servicios de comidas y bebidas son los que acumulan una mayor siniestralidad, con un 21,3 % de estos accidentes; seguidos por el comercio, con un 8,3 % del total; los servicios de alojamiento, con un 5,7 %; y el comercio al por mayor, con un 4,5 %.

A nivel nacional, los accidentes en bici o patinete han supuesto en este periodo 1.427.691 jornadas perdidas y la cifra de siniestros ha pasado de 1.537 en 2016 a 4.745 en 2024.

Junto a esta nueva movilidad, desde Umivale también han querido alertar del riesgo que suponen las motocicletas, que en los últimos nueve años han intervenido en 124.606 accidentes laborales con baja. Además, de media, cada año fallecen 32 personas tras caer de la moto mientras trabajan.

Desde Umivale han desarrollado material audiovisual interactivo para prevenir los errores más frecuentes mientras se utilizan este tipo de vehículos, con el objetivo de reducir estas cifras.