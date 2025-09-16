Los pensionistas tienen cada vez menos hoteles del Imserso para elegir en Alicante

El Imserso ya no es lo que era, al menos para aquellos que deben prestar el servicio. Y es que el número de hoteles que participan en el programa se ha desplomado en la provincia de Alicante, hasta el punto de que este año serán solo 21, cuando en 2023 se llegó a los 43.

Son menos de la mitad, en un fenómeno que hay que atribuir a la falta de rentabilidad de la que se quejan los establecimientos, pero también a la desestacionalización turística, que hace que el nivel de ocupación en los meses de invierno sea en la actualidad mucho más elevada que antaño.

Las reservas de los viajes del Imserso arrancará el próximo 6 de octubre, y los usuarios se van a encontrar con que la oferta, al menos en lo que respecta a la provincia de Alicante, va a ser bastante más reducida que en años anteriores. Y es que, de acuerdo con los datos oficiales, solo 21 hoteles de este territorio van a participar en el programa, lo que supone un descenso de nueve con relación al año pasado, y nada menos que de 22 si la comparativa es con 2023, año en el que, todavía con los ecos de la pandemia, se llegó a tocar techo coincidiendo con las subvenciones que habilitó la Generalitat para complementar el precio ofertado por el Ministerio de Derechos Sociales.

Pensionistas realizando el año pasado sus reservas para el Imserso en una agencia de viajes. / ALEX DOMINGUEZ

El desplome, por tanto, ha sido más que significativo, en una dinámica que, según explica la directora general de la patronal hotelera Hosbec, Mayte García, está íntimamente relacionada con la falta de rentabilidad. De hecho, se calcula que los establecimientos solo van a percibir alrededor de 27 euros por pensionista al día, lo que supone apenas un euro más que el año pasado. "Las cifras hablan por si solas -señala- y están cayendo en picado. Es evidente que lo que se abona a los hoteles es insuficiente, hasta el punto de que si hay algunos que participan en el programa es para estar abiertos y mantener el personal, de manera que no tengan problemas de plantilla cuando llegue la primavera".

También hay otra razón, y tiene que ver directamente con la desestacionalización que está registrando el sector turístico. El cambio climático está provocando que las temperaturas sean cada vez más benignas, también en la época invernal, lo que trae consigo que la ocupación hotelera sea más elevada que antes en los meses de temporada baja, justo cuando se desarrolla el Imserso, por lo que los hoteles ya no consideran necesario participar en el mismo.

Pensionistas caminando por Benidorm en una imagen de archivo. / David Revenga

El resultado, como queda dicho, es esta fuerte caída que ha propiciado que solo haya esos 21 establecimientos. En cuanto a su situación geográfica, hay que reseñar que 14 de ellos se encuentran ubicados en Benidorm, dos en Finestrat, y el resto en El Albir, Guardamar del Segura, Xàbia, Torrevieja y Dénia.

Caos

Con todo, el descenso de la participación no es el único problema que está afectando este año al programa del Imserso. Y es que las reservas de los viajes arrancarán en octubre, y no en septiembre como venía siendo habitual. Eso generará, según las agencias de viajes, una situación "caótica", al coincidir los días en los que los pensionistas podrán elegir sus destinos con las jornadas en las que la población en general hará muchas de las reservas para el puente del 9 de octubre.

Este año, por otro lado, se han establecido dos suplementos de 100 euros cada uno que se tendrán que pagar en algunos casos. El primero se aplicará para aquellos que decidan viajar en temporada alta -que en Canarias es en diciembre, enero y febrero, y en las autonomías peninsulares y Baleares, en octubre, mayo y junio- y, el segundo, para las personas que realicen más de un viaje. Unas cuantías extra que desde el sector hotelero no saben cómo pueden impactar en las reservas.