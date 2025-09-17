La cadena Sercotel incorpora el Hotel Maya de Alicante

Cambio de rótulo en uno de los hoteles con más solera de Alicante. La cadena Sercotel ha anunciado la incorporación a su cartera del Hotel Maya, con lo que sumará 194 habitaciones bajo gestión.

La propia cadena recuerda que el establecimiento alicantino -que hasta ahora se había mantenido independiente-, estuvo considerado durante años como un "trofeo" en el sector, objeto de interés por parte de las principales cadenas nacionales, tanto por sus dimensiones como, sobre todo, por su ubicación, cercana al centro de la ciudad y la playa del Postiguet.

Según apuntan desde Sercotel, el contrato es de gestión del establecimiento, mientras que la propiedad del edificio no ha cambiado.

Con esta apertura, la compañía eleva a 86 el número total de hoteles en España y Andorra, a la par que refuerza su posición en el sector, apostando por el impulso de "destinos con gran atractivo turístico, así como también de enclaves estratégicos para los viajes de negocios".

Así, apuntan que Alicante, además de ser uno de los destinos vacacionales más relevantes de la costa mediterránea, se ha consolidado en los últimos años como un polo de dinamismo empresarial.

"El Hotel Maya de Alicante ha sido durante mucho tiempo uno de los activos más deseados, no solamente para Sercotel sino también para las principales cadenas hoteleras. Que finalmente se haya incorporado a nuestro portfolio es un motivo de orgullo y un claro respaldo a nuestra capacidad de gestión. Estamos profundamente agradecidos a la propiedad por habernos escogido como socio estratégico, lo cual refuerza la confianza en nuestra compañía y nos impulsa a seguir liderando un modelo hotelero competitivo y con visión de futuro", ha asegurado el director de Expansión de Sercotel Hotel Group, Francisco Marco.

Las características

Ubicado en el nº 2 de la calle Canónigo Manuel Penalva, el nuevo Sercotel Maya Alicante reabre sus puertas convertido en un destino versátil para todo tipo de huéspedes, según sus gestores. El hotel cuenta con 194 habitaciones distribuidas en 11 tipologías, que incluyen opciones como triples, familiares, Deluxe, Sky Deluxe y Suites.

El Hotel Maya, con el Benacantil y el castillo de Santa Bárbara al fondo. / INFORMACIÓN

Gracias a su capacidad para atender tanto al viajero vacacional como al público de negocios, el hotel integra un enfoque dual que le permite ofrecer experiencias completas en ambos segmentos. Sus salones de reuniones pueden albergar hasta 300 personas, lo que lo convierte en un espacio de referencia para el turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions).

Asimismo, el hotel ofrece una amplia gama de servicios que incluyen restaurante, bar-cafetería, piscina, gimnasio y parking con múltiples puntos de recarga para vehículos eléctricos. Y, en línea con el compromiso de Sercotel con la sostenibilidad, también se han implementado mejoras de eficiencia energética: entre ellas, la sustitución de calderas por un nuevo sistema de aerotermia con dos bombas de calor, apostando así por energías limpias.

Previsiones de ocupación

Con todo, Sercotel estima alcanzar una ocupación media del 75% durante su primer año de actividad.

Sercotel, compañía perteneciente al Grupo Corporativo Landon y dirigida por José Rodríguez Pousa, es una cadena de referencia española, dedicada a la operación hotelera y al branding internacional. Tiene alrededos de 90 hoteles entre España y Andorra en distintas modalidades de gestión, arrendamiento y franquicia.