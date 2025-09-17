¿Cuánto ganan las aerolíneas con extras como la maleta de mano o el embarque prioritario?

El Ministerio de Consumo multó en noviembre del año pasado a cinco aerolíneas con 179 millones de euros a cinco aerolíneas de bajo coste (Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea) por "prácticas abusivas" como cobrar suplementos por el equipaje de mano o reservar asientos contiguos para acompañar a niños o personas dependientes. Esta sanción ha abierto una cruzada entre el Gobierno español y las aerolíneas, que ha llegado hasta Bruselas.

El esquema de tarifas desagregado, en el que cada pasajero paga exclusivamente por los servicios que realmente requiere para su viaje (embarque preferente, facturación de maletas, catering en cabina, asientos con mayor espacio, etc.), forma parte de la génesis de las aerolíneas de bajo coste. Las empresas defienden que así pueden ofrecer precios más competitivos a los pasajeros que no necesitan esos servicios adicionales. Pero, ¿qué peso tienen este tipo de costes extra en la cuenta de resultados de las compañías?

Ryanair

La principal protagonista de esta historia es Ryanair, cuya sanción es la más cuantiosa al ascender a 107 millones de euros. La primera compañía de bajo coste europea facturó 4.718 millones de euros de ingresos complementarios en el ejercicio 2025, que finalizó el 31 de marzo de este año, lo que representa el 34% de sus ingresos totales (13.949 millones de euros).

Son diez puntos porcentuales más que hace una década, cuando estos ingresos eran cuatro veces menos (1.129 millones de euros) y representaban el 24% de la facturación total de la aerolínea. Y supone obtener 23,57 euros adicionales por cada pasajero, mientras que hace una década la compañía obtenía unos 15,39 euros por estos servicios.

Los ingresos 'complementarios' --así los llaman las aerolíneas 'low cost'-- hacen referencia a servicios no regulares, como el embarque prioritario o la reserva de asientos; servicios relacionados con Internet, como la confirmación de vuelo por mensaje de texto, y también la venta a bordo de bebidas, comidas y otros artículos. Pero en el caso de la compañía que dirige Michael O'Leary no incluyen la maleta de mano, que se integra dentro de los ingresos generales, lo que dificulta conocer su impacto.

La aerolínea empezó a cobrar por el equipaje en cabina en noviembre de 2018, cuando decidió que solo dejaría acceder al avión con un bulto pequeño –bolso o mochila- de 25x40x20 centímetros y no con la clásica maleta de ruedas (55x40x20). Y entonces aseguró que el objetivo era "reducir los retrasos" de los vuelos y no "ganar más dinero". En cualquier caso, los ingresos generales fueron 9.230 millones de euros en su último ejercicio, el doble que los complementarios y que los 4.260 millones facturados en 2015.

Easyjet

Easyjet, la otra gran aerolínea europea de bajo coste, obtuvo 2.457 millones de libras (2.826 millones de euros al cambio actual) de ingresos complementarios en su último año fiscal, que finalizó el 30 de septiembre de 2024. En este caso, la aerolínea británica sí incluye el cobro del equipaje de mano dentro de este concepto, que supuso el 26% de todas sus ganancias (9.390 millones de libras o, lo que es lo mismo, 10.803 millones de euros).

La cifra del año pasado fue un 13% superior a la del año anterior gracias "al mayor número de pasajeros y la mejora de la rentabilidad". "El equipaje de mano y nuestros paquetes de ocio, entre otros productos complementarios, han seguido generando ingresos incrementales durante el periodo, beneficiándose de los resultados positivos obtenidos mediante la optimización de precios", afirma la empresa.

Easyjet empezó a cobrar por el equipaje de mano en noviembre de 2020, justo después de la pandemia. En el ejercicio siguiente (2021), los ingresos por servicios complementarios disminuyeron un 35%, hasta los 458 millones de libras (527 millones de euros) por la reducción de la capacidad derivada de las restricciones a la actividad por el coronavirus. Pero, los ingresos por servicios complementarios por asiento aumentaron un 20%, hasta las 15,06 libras (17,33 euros al cambio actual), debido a la "nueva propuesta de equipaje de mano, así como a la tarifa Standard Plus", según la aerolínea. En 2024, la facturación por servicios complementarios por pasajero fue de 24,45 libras (28,13 euros).

Norwegian

La aerolínea noruega Norwegian generó 380 millones de euros (4.403 millones de coronas noruegas) de ingresos complementarios, que incluyen la venta de productos y servicios relacionados con los billetes, como los ingresos por venta de equipaje, asientos y mejoras de categoría 'premium', lo que supone el 15,5% de su facturación total (28.344 millones de coronas noruegas o 2.450 millones de euros al cambio actual).

En este caso, llama la atención las diferencias de política con su hermana pequeña, Widerøe, que es la aerolínea regional más grande de los países nórdicos, y que obtuvo 625 millones de euros (7.241 millones de coronas noruegas) de facturación, pero apenas generó ingresos complementarios.

De hecho, en conjunto, el grupo Norwegian, que incluye a las dos aerolíneas facturó 395 millones de euros (4.561 millones de coronas noruegas) en 2024 de ingresos complementarios, un 25% más que el año anterior y el 13% de la facturación total (3050 millones de euros, o lo que es lo mismo, 35.316 millones de coronas noruegas).

Volotea y Vueling

Ni Vueling ni Volotea registran sus ingresos complementarios. Ninguna de las dos cotiza en bolsa y, por tanto, tienen más libertad para presentar sus resultados financieros. En el caso de la aerolínea del grupo IAG solo reporta los ingresos totales, igual que hacen el resto de compañías del 'holding', que ascendieron a 3.240 millones de euros en 2024, un 2% más que un año antes. En el caso de Volotea, la aerolínea fundada por los creadores de Vueling recogió 811 millones de euros el ejercicio pasado, lo que supone un incremento del 17% respecto a los 694 millones de euros registrados en 2023.