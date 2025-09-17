Muere José María Castellano, primer consejero delegado de Inditex

El economista y empresario José María Castellano, primer consejero delegado de Inditex, ha fallecido en la madrugada de este miércoles en Madrid. Castellano, nacido en A Coruña en 1947, trabajó en Inditex desde 1984, empresa de la que fue vicepresidente y también su primer consejero delegado entre 1997 y 2005.

Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al entorno del directivo, sus restos mortales serán velados en el Tanatorio Parcesa La Paz, donde se celebrará una misa a las 18.00 horas. El funeral tendrá lugar el viernes, día 19 septiembre, a las 20.00 horas en la Iglesia de Santiago de la ciudad vieja de A Coruña.

Desde la dirección de Inditex, Castellano fue el encargado de liderar procesos fundamentales en la historia de Inditex, tales como su salida a bolsa en 2001, o la consolidación de su presencia fuera de España con el lanzamiento de nuevas marcas bajo el paraguas del grupo, como Pull & Bear y Oysho.

Licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago, fue catedrático en la Universidad de A Coruña, con un doctorado por la Universidad de Madrid. Además de sus cargos en Inditex, también fue conocido por ostentar la presidencia de la entidad surgida de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, las dos cajas gallegas que se convirtieron primero en Novacaixagalicia y luego en Novagalicia Banco.

Castellano dirigió esta última hasta 2014, cuando fue vendida por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al grupo venezolano Banesco, actual propietario, que cambió la denominación a la actual Abanca. También presidió la empresa de telecomunicaciones ONO desde 2008 hasta que fue adquirida por Vodafone en el año 2014.

Durante toda su carrera empresarial pasó por los consejos de administración de numerosas empresas, y en la actualidad presidía la empresa energética Greenalia, en calidad de no ejecutivo al poseer desde junio de 2020 el 6% de las acciones, y, a nivel internacional, formaba parte de la alemana Esprit. Entre otras experiencias, fue consejero de Bimba y Lola hasta 2025, además de vicepresidente, entre 2009 y 2011, del periódico 'La Voz de Galicia', en cuyo consejo de administración participaba desde mayo de 2024.