Textilhogar refuerza la promoción exterior concertando la visita de compradores de 44 países

La próxima edición de Textilhogar, que se celebrará del 29 de septiembre al 2 de octubre, ultima los preparativos de la que se prevé como una edición de éxito, con la presencia de cerca de 150 firmas y marcas expositoras de este sector, que contribuirán a generar una oferta global en el macrocertamen Hábitat València, del que forma parte, que superará el millar de empresas y marcas internacionales. Uno de los elementos más destacados será la potente presencia internacional, con la visita confirmada de compradores de 44 países.

Textilhogar es una cita imprescindible para el textil nacional, y de forma particular para las empresas que configuran el clúster de l'Alcoìà, El Comtat y la Vall d'Albaida. En este sentido, La misión inversa internacional, coordinada por la patronal Ateval–Home Textiles From Spain con la colaboración de Ivace + i Internacional e ICEX, ha logrado crecer tanto en el número de compradores que han confirmado su presencia en Textilhogar como desde los mercados de procedencia.

Así, la campaña ha cerrado la visita de 105 compradores y prescriptores extranjeros de alto poder de compra e interés para las firmas expositoras, lo que supone un 25 % más que en la última edición. Este crecimiento también está acompañado de los países de procedencia de los mismos, ya que se incorporan Alemania, Armenia, Chipre, Corea, Georgia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, República Dominicana, Rumania, Sudáfrica y Suiza -no presentes en 2024-, que se suman a los compradores ya confirmados de Arabia Saudí, Argelia, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa de Marfil, Costa Rica, Croacia, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Indonesia, Italia, Japón, Malasia, Malta, Marruecos, México, Nigeria, Polonia, Qatar, República Checa, Senegal, Tailandia y Vietnam.

Un éxito que evidencia, según la directora del Área de Internacionalización de Ateval–Home Textiles Premium, Leila Bachetarzi, “las altas expectativas e interés que ha despertado la ya inminente celebración de Textilhogar, así como las sinergias tan potentes que se establecen con Feria Hábitat València, que sin duda se ha consolidad como el gran evento en nuestro país para todo el macrosector del hábitat”.

Para Bachetarzi, especialista en la internacionalización del mejor textil nacional, “escaparates como el de Feria Valencia son muy atractivos para el comprador internacional, que amplían su cartera de proveedores con las mejores firmas españolas a la par que ofrecemos a nuestros expositores un perfil de comprador de gran calidad como distribuidores, fabricantes de muebles tapizados o encargados de compras de grandes empresas como prescriptores (arquitectos, decoradores e interioristas) de los principales estudios de diseño vinculados al sector textil e interesados en abordar contactos comerciales en el entorno del negocio del contract”.

El pabellón 3

Una edición más, los expositores de Textilhogar se ubicarán en el pabellón 3 de Feria Valencia, en una de las zonas más dinámicas del evento y en el que contract será el gran protagonista. De hecho, Textilhogar será la puerta de entrada a la macroinstalación ‘Hotel Hábitat’ de Tomás Alía, así como la zona de conferencias especializada en el sector hotelero y la nueva área ‘Contract 360’, con expositores multisectoriales y también especializados en esta área de negocio.

Textilhogar, además, acogerá otro de los grandes atractivos de la próxima edición, como es la instalación ‘Pinknic’ de Sigfrido Serra, uno de los creativos del momento y que repite colaboración con la revista Interiores y Textilhogar para crear un fascinante mundo rosa de inspiración textil. Además, también destacará, un año más, el Boulevard de Editores, con la presencia de los editores textiles más relevantes y que se caracterizan por ser foco de innovación y tendencias en este sector.

Feria Valencia acogerá del próximo 29 de septiembre al 2 de octubre la celebración conjunta de las ferias de referencia del mueble, iluminación, decoración, textiles para el hogar, tapizado y contract. De este modo, Feria Hábitat València y Textilhogar Home Textiles Premium conforman el mayor escaparate en torno al hogar y el contract de nuestro país en una convocatoria de gran formato y de gran poder de convocatoria tanto nacional e internacional. Una fórmula de éxito de más 90.000 metros cuadrados de superficie expositiva y más de 43.000 visitantes profesionales procedentes de 70 países.