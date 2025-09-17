Los valencianos respaldan las energías renovables con beneficios en el territorio

Cintillo Foro Energía 2025 / ED

La sociedad valenciana apoya de forma mayoritaria el despliegue de energías renovables en sus comarcas rurales y agrícolas. Esta es una de las principales conclusiones que se extraen del estudio ‘Energía Verde y Territorio de la Comunitat Valenciana: Innovaciones y beneficios de las Energías Renovables en el entorno agrícola y rural’, presentado la semana pasada por Avaesen, como parte de la iniciativa ‘Queremos Renovables’. Para ello, el informe ha analizado la percepción de agricultores, cooperativas, comunidades de regantes, propietarios de terrenos, instituciones locales y empresas promotoras.

El estudio se ha realizado a partir de 72 entrevistas en seis grandes áreas de análisis que, en conjunto, representan el 67,6 % de la superficie cultivada de la Comunitat Valenciana y el 38,4 % de su población.

Los resultados extraídos del informe muestran que más del 80 % de los agentes consultados considera que las energías renovables son beneficiosas para sus territorios, destacando su papel en la autonomía energética, el ahorro de costes, la seguridad de suministro y la dinamización económica. Al mismo tiempo, emergen preocupaciones compartidas, como la pérdida de superficie agrícola rentable, la alteración del paisaje y la percepción de que los beneficios económicos se concentran en grandes corporaciones.

Oportunidad para el consenso

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es que las demandas de los colectivos más críticos coinciden, en gran medida, con las medidas que las empresas ya están dispuestas a implementar. La clave, por tanto, no es la oposición frontal, sino la falta de comunicación efectiva. El estudio destaca que proyectos más transparentes y con beneficios tangibles para los municipios, podrían reducir de manera significativa la conflictividad social.

En este sentido, dos ámbitos emergen como grandes oportunidades de consenso. Por un lado, las Comunidades Energéticas Locales, que gozan de una valoración positiva por parte de quienes las conocen, gracias a su capacidad de autoconsumo, ahorro y sostenibilidad. Sin embargo, para desplegar todo su potencial, requieren mejoras en digitalización, mayor seguridad normativa y agilidad en la tramitación administrativa.

Por otro lado, las instalaciones agrovoltaicas, aún incipientes en la Comunitat Valenciana, se presentan como una alternativa prometedora para compatibilizar cultivos y generación renovable. Su desarrollo permitiría optimizar el uso del suelo, incrementar la productividad agrícola y reforzar la sostenibilidad de las zonas rurales, aunque actualmente persiste un alto grado de desconocimiento sobre su viabilidad real.

Margen para el entendimiento

El informe concluye que la transición energética será mejor aceptada si se cumplen tres condiciones: una comunicación temprana y clara con los territorios, proyectos adaptados al entorno y beneficios compartidos con la ciudadanía. Estas recomendaciones responden directamente a las preocupaciones de agricultores, cooperativas y comunidades locales, y se alinean con las buenas prácticas que ya contemplan muchas de las empresas promotoras.

En este sentido, Pedro Fresco, director general de Avaesen añade que «este estudio demuestra que la percepción social sobre las energías renovables es mucho más constructiva de lo que parece en el debate público. Agricultores, cooperativas y promotores no están tan alejados: todos reclaman proyectos más transparentes, más próximos al territorio y con beneficios compartidos. La clave para avanzar en la transición energética es mejorar la comunicación y tender puentes entre actores».

En definitiva, el estudio Energía Verde y Territorio aporta un diagnóstico inédito: la sociedad valenciana quiere renovables y existe un amplio margen para el entendimiento. La verdadera tarea pendiente es reforzar la información veraz y el diálogo social, condición indispensable para que la transición energética sea percibida como una oportunidad compartida y sostenible.