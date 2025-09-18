Los conductores de Alicante queman más gasolina que nunca pese al auge de los coches híbridos y eléctricos

Si el principal objetivo del impulso a los vehículos híbridos y eléctricos es descarbonizar el transporte, de momento, el resultado sería un fracaso absoluto. Al menos, en el caso de la provincia de Alicante, donde el consumo de carburantes fósiles sigue al alza, a pesar de que los vehículos con motorizaciones ecológicas ya acaparan más de la mitad de las matriculaciones de turismos y todoterrenos. En concreto, el 57 % de todos los coches nuevos vendidos en lo que va de año, según los últimos datos de las patronales del sector.

De esta forma, entre los meses de enero a julio los conductores alicantinos repostaron casi 555.000 toneladas de carburante para sus vehículos (sin contar usos industriales y agrícolas), lo que supone un 2 % más que en el mismo periodo del año pasado, cuando las ventas ya habían aumentado casi otro 5 %, según las cifras que contabiliza la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

Si se desglosa la cifra entre los distintos tipos de combustible existentes en el mercado, se observa que el gasóleo se mantiene como el más consumido -es el que utilizan los camiones y el transporte profesional- aunque con una marcada clara tendencia a la baja. De esta forma, en los siete primeros meses de 2025 las estaciones de servicio de la provincia despacharon hasta 369.794 toneladas de gasóleo A. Son 5.338 toneladas menos que en el mismo periodo del año pasado, o, lo que es lo mismo, un 1,4 % menos.

Más gasolina

Lo anterior sería, en principio, una buena noticia, de no ser porque esa bajada queda sobradamente compensada por el incremento en el consumo de gasolina. En el caso de la gasolina 95 -la más habitual- se han alcanzado las 177.215 toneladas, 13.720 más que en las mismas fechas de 2024, un 8,3 % más; mientras que las ventas de gasolina 98 sumaron 7.781 toneladas, 875 más, lo que representa un incremento del 12,7 %.

Una mujer llena el depósito de su vehículo. / Juani Ruz

No deja de resultar llamativo que estos incrementos en la venta de carburantes se mantengan cuando los vehículos híbridos y eléctricos no dejan de ganar cuota de mercado. En concreto, de los 37.801 automóviles matriculados en la provincia hasta agosto, el 57 % fueron híbridos o eléctricos, según datos de Faconauto y Ganvam.

Desde la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE), que agrupa a las principales energéticas del país, señalan varios factores para explicar esta aparente paradoja. La primera es que, a pesar de que la mayoría de coches que salen de los concesionarios ya son híbridos o eléctricos, su peso sobre el parque automovilístico global aún es muy reducido para que se note su impacto.

Además, también apuntan al aumento del número de turistas -lo que significa más utilización de vehículos de alquiler- y al crecimiento de la economía, que implica un mayor tránsito de mercancías, como otros de los motivos de esta evolución.

Pero, sobre todo, recalcan que la mayor parte de las nuevas ventas no implica el achatarramiento de un automóvil antiguo, es decir, que no se produce una sustitución sino una suma. Así lo confirman los datos de la DGT, que apuntan que en solo un año el número global de vehículos en circulación por la provincia se ha incrementado en más de 19.000 unidades, hasta situarse en 1.497.529.

Una gasolinera en Alcoy. / Juani Ruz

De esta forma, apuntan desde AICE, lo que tenemos es un mayor volumen de vehículos consumiendo y cada vez con una edad media mayor. En otras palabras, que cada vez hay más automóviles que contaminan más.

Híbridos ligeros

El presidente de la Colla Ecologista d'Alacant – Ecologistas en Acción, Carlos Arribas, coincide con la patronal del sector en que "es demasiado pronto para que la incidencia de la electrificación se note en el consumo global del consumo de carburantes". Y apunta otro motivo para que el impacto sea menor del que se pudiera prever en este momento: la mayoría de híbridos que se venden no son enchufables, lo que significa que, en realidad, tienen una autonomía eléctrica muy reducida y funcionan durante buena parte de su conducción con el motor de combustión que también incorporan.

Así, hasta agosto se vendieron en la provincia 14.800 automóviles híbridos, frente a 2.093 híbridos enchufables y 2.932 eléctricos puros. Una situación de la que es consciente el Gobierno, que ha limitado a estos dos últimos las ayudas del Plan Move. Sin embargo, la diferencia de precio todavía provoca que la mayoría de compradores se decanten por versiones de hibridación ligeras, que resultan más accesibles a su presupuesto.

Desde AICE reclaman, sin embargo, que se subvencione cualquier achatarramiento, ya que, aunque los coches nuevos sigan siendo de gasolina o diésel, siempre consumirán menos que los antiguos.