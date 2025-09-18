Los críticos a Navarro afrontan una junta de la CEV clave para ver si arman una alternativa

Jornada de gran interés en la patronal autonómica CEV en la que se verá si los contactos entre diferentes dirigentes de organizaciones sectoriales para sondear una candidatura alternativa a la del presidente Salvador Navarro tienen sustancia o no. Hoy se celebra la junta directiva en la que se informará del adelanto de las elecciones internas al 6 de noviembre. El actual presidente va a optar a un nuevo mandato, tal como aseguró la semana pasada tras un encuentro con directores de los medios de comunicación.

Lleva catorce años en el cargo, aunque los seis primeros presidió la CEV cuando era de carácter provincial. Tras el derrumbe de la autonómica Cierval, la Coepa alicantina y la CEV castellonense, la valenciana CEV se transformó para representar a toda la Comunitat y Navarro inició entonces un período de dos mandatos de cuatro años que debía culminar en 2026. Sin embargo, en 2024 promovió una reforma de estatutos para seguir otro mandato.

Control

Llegado el momento y cuando parecía que tenía controlada la organización, los enemigos en la sombra han empezado a moverse y están tratando de encontrar un sustituto a Navarro. No será tarea fácil. El malestar contra unos modos demasiado personalistas, en opinión de algunos dirigentes críticos, la falta de apoyo en otras instituciones, según otros, o la pérdida de peso en las decisiones de la CEV, por parte de algunos más, son varios de los factores que están detrás de un movimiento, que, tal como adelantó Levane-EMV el pasado viernes, empezó a fraguarse en verano, que podría verse reducido a una búsqueda de un pacto para obtener más protagonismo de dichas asociaciones, pero que podría crecer como una bola y provocar incluso un cambio en el liderazgo.

Miembros de la junta directiva de la CEV en una imagen de archivo / Miguel Ángel Montesinos

No es tarea fácil, porque para presentarse se necesitan algunos requisitos de relieve, como los avales, pero organizaciones como el mueble y la madera, la cerámica o la agricultura de AVA-Asaja están moviéndose para tratar de armar una candidatura y la clave de bóveda parece que es el presidente de la poderosa patronal del metal Femeval, Vicente Lafuente. Como publicó este diario el pasado viernes, este último ha rechazado el ofrecimiento, pero, solo de momento, porque si viera a su alrededor un cosenso amplio y que Navarro no ha podido convencer a sus críticos sí daría un paso adelante. En suma, si ve que el actual presidente dialoga con los críticos y asume algunas de sus reivindicaciones, mantendrá su actual lealtad.

Reunión

Así que la reunión de hoy tiene un valor muy relevante en cuanto a las formas. Se celebra en Castellón, lo que juega en contra de los empresarios de Alicante y Valencia, por el desplazamiento que implica, sobre todo en el caso de los primeros. Los críticos, alguno de los cuales confiesa que están a la espera de que "Lafuente dé el paso", se proponen pedir hoy los listados de miembros de la asamblea, que, por otra parte, ya figuran en la web de la CEV. Sin embargo, la junta de hoy puede ser ilustrativa de su determinación, en función de si aprovechan o no la ocasión para hacer público su malestar y expresar sus quejas.

De momento, este sector prosigue los movimientos, aunque también es cierto que algunas federaciones sectoriales a las que incorporan al grupo de los críticos se desmarcan de esa posición y aseguran que en estos momentos son neutrales y que, en el caso de que se presente una candidatura que compita con Navarro, serán sus órganos de gobierno los que se decanten por uno u otro.