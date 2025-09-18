Los empresarios familiares apuestan por la mediación para resolver conflictos

Anticiparse al conflicto y conocer vías alternativas a la judicial son herramientas clave para garantizar la continuidad, reducir costes y proteger las relaciones en la empresa familiar. Bajo esta premisa, la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (Aefa) ha celebrado este jueves en Alicante una nueva jornada formativa en colaboración con el despacho Garrigues, bajo el título Cómo anticiparse al conflicto en la empresa familiar. Mecanismos alternativos de solución de disputas.

El encuentro ha reunido a empresarios y empresarias familiares dentro de las actividades formativas de Aefa. Una oportunidad para conocer las herramientas que les permitan prevenir y gestionar disputas en diferentes escenarios, apostando por soluciones como la mediación, el arbitraje o la negociación asistida.

La jornada ha abordado cuestiones clave para la continuidad de las empresas, el valor de una redacción adecuada de los contratos, la importancia de prever mecanismos alternativos de resolución de conflictos (MASC) y la utilidad del arbitraje, la mediación y la negociación asistida frente a litigios largos, costosos y de incierto resultado.

Durante la sesión, los ponentes Inés Abad, Pedro Tent y Victoria Gigante, miembros de Garrigues, han explicado los puntos más importantes en una jornada con carácter conversacional y práctico. Se ha expuesto como la reciente Ley 1/2025, de medidas de eficiencia del servicio público de justicia, ha impulsado el uso de los MASC y cómo pueden ser aplicados por las empresas familiares.

Los ponentes con la presidenta de Aefa, Maite Antón. / INFORMACIÓN

Una ley que tras 100 días de recorrido ha sido analizada por la experta Inés Abad quien ha explicado que "la finalidad de la norma es intentar alcanzar una solución extrajudicial previa, fomentando a través de los medios adecuados de la resolución de conflictos la ‘cultura del acuerdo’. Esta norma implica una transformación de las dinámicas entre las partes que debemos interiorizar y empezar a regular en las relaciones contractuales para disipar las cuestiones interpretativas que en estos primeros momentos se están planteado".

Arbitraje

Una de las alternativas a la vía judicial más utilizada ha sido planteada por Pedro Tent, quien ha destacado la figura del arbitraje como medida eficaz y ágil, pues quien resuelve el litigio es un árbitro acordado por ambas partes que suele tener un perfil muy específico y está completamente formado en el objeto del procedimiento.

"El arbitraje, ante la situación actual de la Administración de Justicia española, presenta muy significativas posibilidades de obtener resultados rápidos y eficaces. Con una condición: que el modo en que se configure contractualmente sea riguroso y profesional", ha declarado el experto.

Asimismo, se han analizado un caso práctico en el que una empresa española y una china colaboran para la realización de un producto con una patente y surgen problemas. Con este ejemplo se muestra como una correcta previsión contractual puede evitar disputas con un alto coste económico, y se ha debatido sobre la posibilidad de contar con expertos independientes en procesos complejos relacionados con propiedad intelectual, patentes, contratos de colaboración internacional o conflictos entre socios.

Otro momento de la jornada. / INFORMACIÓN

"En materia de propiedad industrial e intelectual, anticiparse es clave: solo una regulación contractual clara y exhaustiva sobre los activos intangibles (titularidad, explotación o régimen de responsabilidad, entre otras cuestiones) permite evitar conflictos complejos y costosos en el futuro", ha comentado Victoria Gigante.

Diferenciar entre familia y empresa

La presidenta de Aefa, Maite Antón, ha señalado en la apertura de la jornada que "el conflicto es inherente y sabemos que se va a producir, pero es necesario saber diferenciar entre familia, empresa y propiedad y tomar decisiones para anticiparse y si se produce tener herramientas para encauzarlos y resolverlos de la mejor forma posible". También ha agradecido a Garrigues su compromiso continuado con Aefa: "sois grandes colaboradores de las empresas familiares y de cada jornada, cada charla, cada artículo, aprendemos algo nuevo que podemos aplicar directamente en nuestras empresas".