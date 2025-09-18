Los empresarios reclaman la segunda pista y la conexión ferroviaria del aeropuerto Alicante-Elche

Satisfacción, pero solo a medias. Esta frase refleja el sentir del empresariado de la provincia tras el anuncio por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que se van a invertir 1.154 millones de euros en la ampliación del aeropuerto Alicante-Elche. Satisfacción por el nivel de la inversión y la mejora que supondrá para las instalaciones, pero también decepción y críticas porque, al menos de momento, no se contempla la construcción de la segunda pista que se viene reivindicando de manera insistente ante el crecimiento imparable de pasajeros.

"Si no se actúa la capacidad del aeropuerto se quedará corta para el crecimiento previsto" Joaquín Pérez — Presidente de CEV Alicante

Desde la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), el presidente en Alicante, Joaquín Pérez, define como "buena noticia" que se inviertan estos 1.154 millones. Según sus palabras, "llevamos mucho tiempo reclamando la ampliación, imprescindible para atender el alto tráfico de pasajeros registrado en los últimos años, dado que si no se actúa la capacidad del aeropuerto se quedará corta para el crecimiento previsto".

"El proyecto se queda corto, ya que necesitamos que se empiece la segunda pista cuanto antes" César Quintanilla — Presidente de Uepal

Pérez, sin embargo, defiende la conveniencia de que la inversión vaya destinada a la construcción de la segunda pista, porque, remarca, "se prevé llegar a los 20 millones de pasajeros este año. Esa pista, como ocurre en el aeropuerto de Málaga, entraría en servicio cuando las circunstancias así lo requiriesen".

Pero ahí no queda la cosa, dado que desde la CEV también considera que un aeropuerto de tal envergadura debe tener conexión ferroviaria. "Invertir en infraestructuras como esta es clave para el futuro económico de la provincia y para sectores estratégicos como el turismo", apunta.

"Empezamos a ver demasiados vuelos de madrugada, lo que hace que los turistas busquen otros destinos" Fede Fuster — Presidente de la patronal hotelera Hosbec

En parecidos términos se expresa César Quintanilla, presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), quien indica que "todo lo que sea invertir en el sistema aeroportuario es positivo para la economía, dado que hay que estar preparados para los pasajeros ya existentes y los futuros". En este sentido, aplaude que se invierta "en una nueva calle de rodaje para agilizar las maniobras de embarque y desembarque y la ampliación de la terminal. Pero esto -remarca- se queda corto, dado que necesitamos que se empiece la segunda pista cuanto antes".

"Se trata de un parche a corto plazo, cuando para hacer una segunda pista hacen falta al menos seis años" Javier Gisbert — Presidente de la obra pública

Por parte de la patronal hotelera Hosbec, su presidente, Fede Fuster, se alegra de que el Gobierno "haya recogido el guante" y acometa esta ampliación que, según sus palabras, permitirá una mayor rotación y rutas aéreas". Con todo, también se refiere a la segunda pista como una obra totalmente necesaria, teniendo en cuenta, indica, que ya hay signos de saturación y que "empezamos a ver demasiados vuelos a las tres y las cuatro de la mañana, lo que propicia que los turistas vayan a otras destinaciones más cómodas".

"Solo pedimos que haya concreción de plazos y que las obras puedan dar comienzo cuanto antes" Vicente Pastor — Presidente del calzado

Es por ello por lo que insiste en la necesidad de acometer esta segunda pista. "No es necesaria a día de hoy, pero debe formar parte de una planificación en un horizonte más o menos razonable", enfatiza.

Pedro Sánchez antes de anunciar el plan de inversiones en el aeropuerto. / Rafa Arjones

Desde la Federación de Obra Pública de la Provincia de Alicante (Fopa), su presidente, Javier Gisbert, muestra su extrañeza ante el hecho de que una inversión de tal nivel no recoja la segunda pista. Una infraestructura esta, indica, "sin la cual continuaremos teniendo vuelos de madrugada, por lo que el problema continuará sin resolverse". Así que no duda al señalar que "se trata de un parche a corto plazo que no soluciona el problema. Y la segunda pista se debería abordar ya, porque mientras se planifica y se ejecuta pasan como mínimo seis años".

"Nos podemos encontrar con un aeropuerto internacional de primera con unas conexiones de tercera" Rosa Sánchez — Secretaria general del metal

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Vicente Pastor, indica que el anuncio del presidente del Gobierno es bienvenido, sobre la base de que "empieza a dar una respuesta parcial a la carencia de inversiones que existe en la provincia de Alicante". Con todo, matiza que "solo pedimos que haya concreción en los plazos de ejecución y que las obras comiencen cuanto antes".

Asimismo, y más allá de esta actuación, insiste en que "seguimos reclamando el impulso de otras infraestructuras sumamente importantes para la competitividad de nuestra provincia, como el Corredor Mediterráneo y su conexión ferroviaria con este aeropuerto".

En la misma línea que Rosa Sánchez, secretaria general de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa), quien indica que "una inversión de este calibre siempre es una buena noticia, y solo podemos decir que ya era hora". Pero remarca que el efecto no será el esperado si no se mejoran las conexiones con el aeropuerto. Según sus palabras, "si no se acometen en paralelo, la inversión anunciada no va a tener mucho sentido. Vamos a tener un aeropuerto internacional con unas conexiones de tercera".