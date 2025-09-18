Foro ALIA
Los expertos ponen el foco en la vigilancia y el control para que la IA sea segura
Baeza-Yates apela al uso de la tecnología para aumentar la productividad pero siempre bajo la «supervisión humana»
Vigilancia y control para hacer de la inteligencia artificial (IA) una herramienta segura y responsable frente a las amenazas que ya se están produciendo. Son dos de las premisas básicas en las que insisten los expertos para hacer frente a problemas generados por esta tecnología que van desde las estafas, los fraudes, los ciberataques, hasta, incluso, los suicidios. Así quedó en evidencia durante el I Foro ALIA: «Lenguaje y Futuro», celebrado en el Club INFORMACIÓN.
El encuentro, organizado por el Centro de Inteligencia Digital (Cenid) de la provincia de Alicante, con la colaboración de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) y patrocinado por Lynex View, sirvió para presentar la nueva infraestructura pública de IA en castellano y lenguas cooficiales, en la que participa la Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH), con Manuel Palomar al frente. Y también sirvió para conocer los riesgos a los que se exponen empresas, instituciones y las personas con el uso de la inteligencia artificial generativa.
«Los humanos tenemos que estar supervisando porque no queremos que sean las máquinas las que hagan esta función», sentenció Ricardo Baeza-Yates, referente internacional en el campo de la Inteligencia Artificial y profesor afiliado a las universidades de KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) y UPF (Universitat Pompeu Fabra). Durante la ponencia central titulada, «Ética y confianza en la IA Generativa», el experto apuntó al sesgo, el odio y a la falta de diversidad como los principales inconvenientes de esta tecnología que genera contenido, además de analizar y predecir datos y que está extendiéndose en sectores tan diversos como las finanzas, la justicia (ya hay modelos de lenguaje para las leyes), en las manufacturas, la televisión, la industria farmacéutica, los tratamientos, los juegos, etc.
Brecha digital y suicidios
Sin embargo, durante el foro presentado por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, el experto también puso el foco en que la IA está fomentando una enorme brecha digital «porque más del 55 % del mundo no puede usar estas tecnologías».
Por contra, como usos seguros de este sistema apuntó las ventajas para corregir, extraer documentación, resumir documentos, programar componentes no críticos, hacer clasificaciones y para usarlo como profesor digital para temas genéricos, pero, el profesor advirtió de que «a veces los errores no pueden ser identificados por las personas».
Yo no usaría IA en cuestiones de Justicia, en becas educativas o para dar préstamos en los bancos
De cualquier forma, Baeza-Yates dejó claro que estos sistemas «tienen mucha arrogancia y son incoherentes porque a veces se equivocan». Y dejó una contundente afirmación: «Todo el mundo usa estos sistemas como si fueran sus compañeros de vida».
En esta línea, citó casos extremos que se están produciendo en diferentes rincones del mundo: los suicidios de personas ocurridos después de haber consultado la IA. «Las personas con problemas mentales no pueden interactuar con un chatbot», advirtió.
Con todo, apeló a su regulación y a minimizar el daño no solo en personas, sino también en medio ambiente. «Hay que trabajar por un «sistema que sea legítimo, legal y ético, que tiene beneficios sociales y que, además, tenga todas las competencias para hacerlo bien. Empezando por la competencia administrativa», añadió.
Y así, el experto en inteligencia artificial cerró su intervención reafirmando que hay que usar la IA «porque puede aumentar la productividad de las empresas, con una intervención humana, y por la digitalización». También lanzó un último aviso: el futuro pasa por combinar la IA clásica, la predictiva y la generativa.
Todo el mundo usa estos sistemas como si fueran compañeros de vida
Con sello alicantino
Con la ética y el respeto por la diversidad como filosofía, la herramienta ALIA, se erige como un «proyecto importante para Alicante y para el país porque la mayoría de los modelos de lenguaje se entrenan en inglés y deja nuestra cultura en segundo plano», destacó Manuel Palomar, director del Cenid.
Con la vista puesta en cambiar esa realidad, esta iniciativa, en la que participan la Universidad del País Vasco, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Jaén y el Cenid, busca «garantizar que las aplicaciones de inteligencia artificial que usemos en la administración, en las empresas y en nuestra vida cotidiana comprendan y respeten nuestra riqueza lingüística y cultural», añadió.
ALIA es importante para Alicante porque la mayoría de modelos de lenguaje son en inglés
Se trata de un proyecto estratégico nacional, coordinado por el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) bajo el liderazgo de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA).
El director del Cenid apuntó que el verdadero valor de ALIA está en impulsar modelos de lenguaje especializados, diseñados para tareas concretas: «Modelos aplicables a sectores tan estratégicos como el turismo, la sanidad, el sector agroalimentario, la Justicia, la propiedad intelectual o para el ámbito de la propia Universidad de Alicante», agregó.
Esperamos una soberanía tecnológica con modelos en nuestra lengua, entrenados en infraestructuras nacionales
Las expectativas de esta herramienta son muy altas: « El impacto que esperamos es profundo, esperamos una soberanía tecnológica con modelos en nuestras lenguas entrenados en infraestructuras nacionales. Esperamos competitividad empresarial porque pymes, empresas, administraciones y organizaciones dispondrán de recursos de inteligencia digital seguros, abiertos y adaptados a sus necesidades», concluyó Manuel Palomar, director del Cenid.
Ayuntamientos más expuestos a los ciberataques y robos de datos
¿Cómo afecta la inteligencia artificial (IA) en la ciberseguridad de los Ayuntamientos? El último ataque al Ayuntamiento de Elche, que ha dejado paralizada la administración local durante semanas, así como el episodio similar que sufrió el Consistorio de La Vila, han hecho saltar las alarmas ante la exposición que sufren los datos privados. «La IA ayuda a estos actores malignos a encontrar brechas de seguridad, y es mas fácil que ocurran ciberataques en el futuro por eso», admitió el profesor especializado en esta tecnología, Ricardo Baeza-Yates, durante el diálogo mantenido con Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, durante el I Foro ALIA.
El especialista advirtió también que hay que preocuparse de la cadena de responsabilidad cuando, por ejemplo, se roben los datos en un ayuntamiento y puso el foco en el sistema de seguridad que hay contratado. Frente al riesgo más inmediato para empresas que usen IA generativa sin control, Baeza-Yates remarcó que «el activo de una empresa es la calidad de la información que posee y que entrega a sus clientes» y por eso instó a «evitar dar una información confidencial que beneficie a la competencia. Si uno lo hace mal, se pierde la reputación». Es más, el especialista avisó de que «si el sistema afecta a la vida y tiene un impacto en la vida de los demás hay que preocuparse mucho más».
El experto en IA aconsejó implantar esta tecnología en las empresas, pero con muchas salvedades y depende de para qué cosas: «Yo no usaría IA en cuestiones de Justicia, en becas educativas, o para dar o no préstamos en los bancos. Estamos usando sistemas que no son justos con las personas, que no solo discriminan, sino que también favorecen, porque los datos dicen parte de la verdad pero no representan bien el problema».
Con ello, Baeza-Yates apeló a analizar bien el contexto de aplicación de esta tecnología y medir bien los niveles de riesgo antes de implantarla. n
