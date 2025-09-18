El fondo EQT revende Fotocasa al grupo alemán Scout24 por 153 millones un mes después de comprarlo. El grupo alemán Scout24 ha anunciado este jueves la adquisición los portales inmobiliarios españoles Fotocasa y Habitaclia, según recoge la agencia EFE. La empresa, que opera en Alemania y Austria través de ImmoScout24, ha señalado en un comunicado que espera crear un ecosistema con 28 millones de visitantes únicos al mes que facilitará a los agentes del sector inmobiliario alemanes y españoles el acceso a sus respectivos mercados. La operación está sujeta a que se complete en los próximos meses la compra por parte del fondo de inversión sueco EQT del negocio de Adevinta, acordada en julio, que incluye portales como Milanuncios, InfoJobs, Coches.net, Fotocasa y Habitaclia, entre otros activos.

Scout24, cotizada en la Bolsa de Fráncfort, ha subrayado que España es en estos momentos uno de los mercados inmobiliarios más atractivos de Europa y uno de los principales focos de la demanda internacional de propiedades.

Trayectoria

Fotocasa, fundada en 1999 y con sede en Barcelona, y Habitaclia, fundada en 2001 y con oficinas en Mataró (Barcelona), generan combinados más de 8 millones de usuarios activos al mes y listan cerca de un millón de propiedades inmobiliarias, ha señalado Scout24.

Mientras que Fotocasa opera en el conjunto del mercado español, Habitaclia está más centrada en regiones costeras, incluidas Cataluña y Baleares, zonas particularmente populares para los compradores internacionales.

Ambos portales continuarán operando bajo sus actuales denominaciones y se mantendrá el equipo de gestión a fin de asegurar su "profunda experiencia en el mercado local", ha detallado Scout24. El grupo proyecta que ambos portales generen en torno a 60 millones de euros en ingresos este año y un beneficio bruto de explotación (ebitda) proforma de unos 11 millones.