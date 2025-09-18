Así se repartirán los 1.154 millones de inversión para el aeropuerto de Alicante-Elche

El próximo Documento de Ordenación Aeroporturaria (DORA) 2027-2031 contemplará una inversión de 1.154 millones de euros para el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, la mayor de su historia y casi el doble de lo anunciado inicialmente. Para dar una idea de las dimensiones de la actuación, basta recordar que la construcción de la actual terminal supuso un desembolso de 650 millones de euros.

El anuncio lo ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación de las líneas generales del DORA para toda España, que contempla cerca de 13.000 millones de inversión durante los próximos años para el conjunto se aeródromos españoles que gestiona Aena.

Una actuación que, eso sí, sigue sin contemplar la construcción de una segunda pista, ya que los estudios técnicos realizados por el gestor aeroportuario señalan que aún no es necesaria.

Calle de rodaje y terminal

¿Dónde irá a parar, entonces, esa lluvia de millones? Lo cierto es que las dos principales actuaciones ya se conocen. La primera es la construcción de una nueva calle de rodaje, una infraestructura que agilizará los movimientos de los aviones para acercarse a la terminal a recoger el pasaje y luego ir hasta la pista de despegue. En la actualidad sólo hay una calle, lo que obliga a que las aeronaves solo puedan circular en una dirección, lo que retrasa la operativa. Ahora contará con la doble dirección.

La segunda gran pata será la ampliación de la actual terminal de pasajeros en forma de "L". Se hará sobre el antiguo edificio del aeropuerto, ahora en desuso, y permitirá ampliar la superficie de embarque un 30 %, según apuntan desde Aena.

Para ello habrá que demoler por completo la antigua terminal. En esta zona se construirá un nuevo dique para tráfico no Schengen. Esto viene derivado fundamentalmente de los nuevos requisitos en control fronterizo, unido a un tráfico internacional mayoritariamente británico y la necesidad de dotar a esos pasajeros de una zona de mejor calidad y con una amplia oferta de servicios; estas nuevas puertas de embarque estarán asistidas por pasarelas. También se realizarán actuaciones en los accesos y aparcamientos, lo que obligará a importantes trabajos de reurbanización de toda la zona.

Según apuntan fuentes de Aena, este incremento de presupuesto se debe a la actualización del trabajo necesario para realizar estos cambios y apuntan que la cifra final todavía podría variar, cuando se redacte el proyecto. En este sentido, el gestor ya ha lanzado el concurso para encargar esta redacción y será cuando se elabore este documento cuando se calcule exactamente el coste real de todas las operaciones.

También será entonces cuando se sepa cuál será la nueva capacidad máxima del aeropuerto, aunque inicialmente se habló de 26 millones de pasajeros. De momento, según ha apuntado el ministro de Transportes, Óscar Puente, se prevé que para 2025 las instalaciones de El Altet den servicio a 20 millones de pasajeros anuales.

Visita de Pedro Sánchez al aeropuerto de Alicante-Elche para anunciar la inversión en aeropuertos / Rafa Arjones

Segunda pista

En cuanto a la segunda pista, fuentes ministeriales recuerdan que el DORA y, por tanto, la planificación de las inversiones se realiza tras un periodo de consultas con las aerolíneas, que son las que marcan cuáles serán sus necesidades. Unas aerolíneas que, "por el momento", no ven necesaria esa segunda pista y sí una mejora de las instalaciones de la terminal.

Durante su discurso, Sánchez ha puesto como ejemplo el aeropuerto alicantino, que, como ha recordado, ha ganado por quinto año el premio europeo a mejor aeropuerto en la categoría de 15 a 25 millones de pasajeros.

"Enhorabuena a todo el personal de dirección y a los trabajadores y trabajadoras que hacen posible esta medalla de oro. Y por eso lo que va a ocurrir en Alicante es que de esos 13 000 millones de euros (del DORA) va a tener una inversión prevista de más de 1000 millones de euros", ha señalado. En cualquier caso, una inyección con la que también se quieren acallar las numerosas críticas que levanta en la provincia la falta de inversión estatal.