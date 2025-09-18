JSV comienza a operar con dos trenes semanales entre Madrid y el puerto de Alicante
La naviera ha doblado el servicio, reforzando la capacidad de sus líneas marítimas con Canarias y Turquía
El grupo JSV ya opera dos trenes semanales entre la terminal ferroviaria de Fuenlabrada, en Madrid, y su propia terminal en el puerto de Alicante. Este aumento de la frecuencia, que su`pone doblar la anterior, llega después de que el pasado julio anunciasen la reconfiguración de este servicio, de la mano de Athos Rail como operador, ofreciendo nuevos horarios y un importante ahorro de emisiones en el trayecto.
Los trenes, según explican desde la naviera, salen miércoles y viernes desde Madrid y martes y jueves desde Alicante. En ambos casos, llegan a destino el mismo día. Se trata de una conexión eléctrica, casi en su totalidad, lo que supone un ahorro de emisiones de hasta el 75 % con respecto al camión.
Con este servicio, JSV afianza sus conexiones multimodales y su apuesta por el ferrocarril para reducir la huella de carbono del transporte. Al contar con su propia terminal portuaria, denominada Hub Portuario de Alicante, este tren enlaza directamente y de forma ágil con las líneas marítimas a Canarias y con la línea ultrarrápida a Turquía.
Así, las mercancías llegan para descargarse y embarcar directamente en los buques con destino Turquía o Canarias. De la misma forma, las mercancías que llegan al Hub Portuario de Alicante procedentes de las islas o de Turquía, pueden distribuirse de forma más eficiente y sostenible al centro peninsular con esta conexión ferroviaria.
Reconfiguración
Con la reconfiguración de este tráfico, el Grupo JSV ha buscado mejorar el servicio y reducir aún más la huella de carbono. Se trata de un tráfico ferroviario privado que opera, en Madrid, en la terminal de Fuenlabrada, con más servicios y horario más amplio, y en la propia terminal portuaria del grupo en Alicante. Este tren circula la mayor parte del trayecto alimentado mediante corriente, a través de catenaria, lo que supone aún una mayor reducción de emisiones
Buscando esa eficiencia y respeto al medio ambiente, JSV planea reactivar la conexión Miranda-Alicante en el último trimestre del año.
