Septiembre compite con agosto en ocupación hotelera en Alicante

Los resultados que se están obteniendo en septiembre evidencian que el turismo cada vez prolonga la temporada más allá de los meses fuertes de julio y agosto. Con ocupaciones sólidas en el conjunto de la oferta, los hoteles de la provincia de Alicante prolongan la inercia del verano y convierten septiembre en una auténtica extensión de agosto. La primera quincena deja cifras que oscilan entre el 80 % y el 90 % en la mayoría de los puntos y zonas turísticas, gracias a la fidelidad del turismo nacional y al peso creciente de los grandes mercados internacionales.

Según la información facilitada por la patronal hotelera Hosbec, Benidorm vuelve a situarse a la cabeza con un 90,6 % de ocupación y más de 40.000 plazas hoteleras activas, consolidando el binomio Reino Unido-España como principal motor de su demanda y sumando diversidad con mercados como Portugal, Países Bajos, Bélgica o Irlanda.

Bañistas en una de las playas de Benidorm. / ALEX DOMINGUEZ

La Costa Blanca mantiene un notable 86,2 % y presenta resultados brillantes en enclaves como Calpe (89,7 %), Altea (93 %) o Finestrat (88,4 %), combinando la fuerza del viajero español con la solidez de británicos, belgas y nórdicos. En Alicante Sur, con un 82,4%, el mercado doméstico sigue siendo predominante, acompañado de británicos, franceses y portugueses.

En lo que respecta al resto de la Comunidad Valenciana, la provincia de Valencia alcanza un 89,2 %, apoyada en un equilibrio entre turismo nacional e internacional. València ciudad mantiene su solidez con un 86,7 %, confirmándose como destino urbano y cultural de alcance global, mientras que Gandia firma un espectacular 95,4 % gracias a la fidelidad del turismo doméstico.

Turistas caminando por la Explanada de Alicante. / PILAR CORTES

La provincia de Castellón, por su parte, se anota una de las mayores subidas con un 80,7 %, más de dos puntos por encima de 2024, y comienza a diversificar con la llegada de visitantes europeos.

Categorías

Las categorías hoteleras también reflejan un comportamiento equilibrado: los cuatro estrellas se sitúan en torno al 90 % en la mayoría de destinos, mientras que los tres estrellas muestran cifras sólidas que superan con holgura el 75 %.

Según apuntan desde Hosbec, el futuro inmediato apunta en la misma dirección. Las reservas ya confirmadas para la segunda quincena de septiembre superan en muchos casos el 85%, con margen para seguir creciendo en los próximos días. Con estas cifras, septiembre se consolida como un pilar clave en la estrategia turística de la provincia de Alicante y, por extensión, de la Comunidad Valenciana, garantizando estabilidad, rentabilidad y proyección internacional más allá de los meses centrales del verano.