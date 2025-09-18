Tambre ayudará en Alicante a 2.500 pacientes al año a lograr un embarazo y creará 200 empleos

El Grupo Tambre, referente internacional en medicina reproductiva avanzada, con casi cinco décadas de experiencia desde su fundación en 1978, ha inaugurado en Alicante una de las clínicas de reproducción asistida más avanzadas de Europa. El complejo, que ha supuesto una inversión cercana a los seis millones de euros y generará 200 puestos de trabajo, se ubica en el complejo Panoramis Life & Business, y aspira a ayudar cada año a 2.500 pacientes de todo el mundo a lograr su embarazo

La presentación del proyecto ha corrido a cargo de la CEO, Inge Kormelink, quien ha estado acompañada por la madrina de la clínica, Louise Joy Brown, el primer bebé nacido por fecundación in vitro, hoy en día embajadora y defensora del avance de la reproducción asistida. Junto a ellas, la directora médica del Grupo Tambre, la doctora Laura García de Miguel, y el coordinador médico de Alicante, el doctor Abraham Zavala, que han abordado los avances de este sector.

Laura García de Miguel, Louise Joy Brown, Inge Komelink y Abraham Zavala durante la presentación. / Jose Navarro

En su intervención, la CEO de Tambre ha explicado que esta apertura impulsará el empleo en la zona. La previsión del Grupo es alcanzar más de 200 profesionales hasta 2030 en la clínica de Alicante, entre especialistas en ginecología, embriología, inmunología, urología, psicología, enfermería y áreas de soporte. Además, se estima que en su primer año la clínica atienda a unos 500 pacientes, en una cifra que irá a más, en su mayoría procedentes del extranjero, contribuyendo al desarrollo del empleo indirecto en la ciudad, en sectores vinculados como la hostelería, el transporte, los servicios médicos auxiliares y el turismo de salud.

“Alicante es un enclave estratégico dentro de nuestro plan de crecimiento, con una ubicación privilegiada, excelentes infraestructuras y un ecosistema que favorece una atención sanitaria de calidad. Sus conexiones permiten un acceso ágil tanto para el paciente nacional como para el internacional, en una ciudad que reúne condiciones únicas para el cuidado de la salud, con un clima y un entorno excepcionales”, ha señalado Inge Kormelink, quien ha destacado que la compañía llega a la provincia respaldada por más de 47 años de trayectoria en Madrid.

"Tambre ha ubicado en Alicante una de las clínicas de reproducción asistida más avanzadas de Europa" Inge Kormelink — CEO de Tambre

La CEO de Tambre ha recalcado que “el modelo de Alicante quiere replicar el éxito de Tambre Madrid, que ha sido reconocida con galardones tan prestigiosos como el Premio Formación y Empleo Pyme del Año de la Cámara de Comercio de Madrid en 2024”.

La nueva sede cuenta con tecnología de vanguardia como sistemas de selección embrionaria a través de inteligencia artificial (IA), ecógrafos 3D, incubadores de última generación y técnicas pioneras en diagnóstico y tratamiento de infertilidad compleja. Especializada en baja reserva ovárica, fallos de implantación, abortos de repetición, endometriosis, factores inmunitarios, alteraciones genéticas y factores masculinos severos, entre otros, la clínica realiza tratamientos como fecundación in vitro (FIV), la ovodonación, la vitrificación de óvulos y embriones, y técnicas de selección espermática como ZyMot-ICSI.

Una de las consultas de las que dipone la clínica. / Jose Navarro

“Nuestro objetivo es lograr el embarazo de nuestras pacientes en el menor tiempo posible gracias al uso de la más alta tecnología”, ha declarado la directora médica del Grupo. La doctora Laura García de Miguel ha explicado que la edad media para ser madre en España cada vez es más alta, 32,6 años, lo que plantea retos crecientes a los profesionales de la reproducción asistida. A la vez, hay un aumento de los nacimientos de madres de 40 años o más, en 2023 ya representaban el 10,8% de los partos.

Más allá de la tecnología, la clínica apuesta por un modelo de atención altamente personalizado y multilingüe. Además, la historia personal de infertilidad de la CEO ha marcado este rumbo, respaldado por un equipo especializado en ginecología, embriología, inmunología, urología y apoyo psicológico.

"La reproducción asistida ha cambiado mucho: ahora no se habla solo de la fertilidad femenina, sino también de la masculina" Louise Joy Brown — Primer bebé nacido por fecundación in vitro

La presencia de Louise Joy Brown en Alicante refuerza el vínculo entre la historia y el futuro de la medicina reproductiva. Brown recordó la singularidad de su historia, pero también el mensaje de esperanza que representa: “No elegí ser la primera ‘bebé probeta’, pero con el tiempo entendí que mi historia representa esperanza para millones de familias. Hoy me enorgullece acompañar a clínicas como Tambre, que siguen ofreciendo a tantas mujeres y parejas la oportunidad de formar una familia. Si lo que se hace es dar amor y crear vida, entonces siempre vale la pena”.

Investigación

Una de las líneas de actuación de Tambre es la investigación constante y la asistencia a los principales congresos. El doctor Abraham Zavala explica que “estudiamos y actualizamos protocolos de manera constante para que cada innovación científica se traduzca en mejoras concretas en el tratamiento y en los resultados de nuestros pacientes”, ha explicado el coordinador médico de Alicante.

La inauguración, prevista para esta tarde, va a contar con la asitencia de más de 300 personas, entre las que figurarán la secretaria territorial de la Conselleria de Sanidad, Sandra López, así como la concejala del Ayuntamiento de Alicante Cristina Cutanda. También está previsto que acudan representantes del equipo de Tambre, de centros sanitarios de la provincia y de las universidades de Alicante y Elche.