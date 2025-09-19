Confecomerç llama a una “presión” conjunta y a legislar en España contra Shein o Temu

Una petición en defensa del pequeño comercio y, en paralelo, una denuncia -para la que ha augurado que “presionarán” en conjunto con otros actores del sector, como la Asociación Retail Textil España (ARTE)- contra la competencia desleal que hacen plataformas como Shein o Temu. Esos han sido algunos de los mensajes que ha lanzado esta mañana el presidente de Confecomerç, Rafael Torres, durante la presentación de la campaña “A grandes males, pequeños comercios” que ha lanzado la entidad -y que viene acompañada de un spot audiovisual, además de bolsas en tres colores pastel- con el objetivo de hacer "reflexionar sobre el modelo comercial que queremos". "El pequeño comercio no es solo una alternativa, sino que es la solución", ha incidido el dirigente de una organización que aglutina a 221 asociaciones, gremios y mercados municipales que engloban a 13.000 comerciantes.

Sobre este asunto, Torres ha alertado del "gran perjuicio" y la "afectación enorme" para todos los tamaños comerciales que tienen estas plataformas foráneas y sus pedidos de menos de 150 euros. En este sentido, preguntado sobre si se legislará -como ha hecho Francia- para combatir la llegada de productos desde estas cadenas, ha reconocido que está "sobre la mesa" y "la hemos planteado". En este sentido, ha tildado de "ridículas" las multas aplicadas por el Gobierno a estas plataformas y ha señalado que "hay que pasar de las palabras a la acción" y dejar claro "quién genera empleo y deja dinero en las arcas públicas y quién no". Además, ha pedido "hacer públicas las plataformas que engañan a los consumidores" después de que un informe del Ministerio de Consumo dijera que "el 70 % de las ofertas" del pasado Black Friday en este tipo de negocios online "eran falsas".

Torres, durante la presentación de la campaña de Confecomerç. / Levante-EMV

Consumo menguado

Más allá de esta lucha, Torres también ha puesto el foco en el consumo que se ha vivido este verano y en los fondos que percibe el sector. En relación al primer asunto, ha destacado que pese a que la Comunitat Valenciana ha registrado "cifras históricas de afluencia turística" en los últimos meses, esto no se ha "traducido en mayos gasto en el comercio", que incluso -ha incidido- han visto como sus compras caían porque "el turista ha priorizado el alojamiento y el transporte sobre la compra". Sobre ello y la evolución en los próximos meses del consumo, ha destacado que "los ciudadanos están ahogados", algo que prevé que no haya "motivos para ser demasiado optimistas ni tampoco demasiado pesimistas". Eso sí, ha incidido en que el consumo individual "no está creciendo".

De ahí que, sabiendo que "son los negocios más pequeños los que más están perdiendo", Torres también ha pedido a las administraciones "que apoyen más" al pequeño comercio, porque dentro de un sector que es "el mayor empleador de la Comunitat Valenciana y representa el 12 % del PIB", es una actividad "infrafinanciada". De ahí que haya exigido "más recursos" que sirvan para atender "no solo la reconstrucción, sino también a los sectores que necesitan una transformación".

Recuperación dana

Por último, respecto a la dana, ha destacado que la recuperación del tejido comercial "va por barrios". Sobre qué perspectivas de cierres de negocios hay actualmente, el presidente de Confecomerç ha incidido en que, impulsado también por un relevo generacional que no se va a dar, "va a hacer que el 20 % de los comercios afectados no vuelvan a abrir". Del mismo modo, ha destacado que parte de esos negocios "trabajan a medio gas" y, por ello, ha citado a evaluar "cuántos han tirado la toalla" de aquí a dos o tres años.