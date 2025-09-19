La Generalitat plantea extender la construcción industrializada para acelerar las nuevas VPO

La construcción industrializada podría convertirse en una de las soluciones a la actual falta de vivienda asequible o, al menos, permitirá acelerar la construcción de VPO. Al menos así lo cree que la directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha), Estefanía Martínez, que planea extender esta fórmula a toda la Comunidad Valenciana, si las dos promociones que acaban de adjudicar en los municipios afectados por la dana cumplen con sus objetivos.

Martínez ha participado este viernes en la primera de las jornadas que el Colegio de Economistas de Alicante ha organizado para abordar la situación de la vivienda y las causas del actual problema de accesibilidad que se registra, tal y como ha planteado el presidente de esta institución, Francisco Menargues.

Un momento de la jornada sobre vivienda celebrada en el Colegio de Economistas. / JOSE NAVARRO

Martínez ha apuntado a la falta de suelo urbanizado y a las dificultades para desarrollar nuevos planes urbanísticos como uno de los principales motivos que han generado el actual cuello de botella, en el que la demanda de vivienda es muy superior a la que se construye. Una situación de la que ha culpado a la normativa que, según ha señalado, "ha encorsetado en exceso" la capacidad de crecer de los municipios.

Por eso, mientras trabajan en acelerar esa tramitación urbanística, desde la Generalitat apostaron por movilizar los solares que ya están urbanizados y que siguen vacíos, muchos de ellos en manos de los municipios. Es el principal fundamento del Plan VIVE, con el que el Consell quiere impulsar la construcción de hasta 10.000 viviendas de protección pública esta legislatura, según ha explicado.

Plazos demasiado largos

Con todo ha reconocido que los plazos de actuación son largos, ya que cuando la propia Evha realiza una promoción suele tardar entre tres y cuatro años hasta que las viviendas están disponibles. Sin embargo, la Generalitat ha visto una posible vía para acelerar esos plazos con la denominada construcción industrializada, aquella en la que se ensamblan en la fábrica piezas completas de la casa, como puede ser un baño o una cocina, y luego se colocan en bloque.

Una fórmula que, por primera vez, aplicará la Evha en dos de las promociones que va a construir para realojar a las familias afectadas por la dana. Con este sistema, según Martínez, en un año pueden estar acabadas estas viviendas. "Si la experiencia es positiva, es algo que se puede llevar a más lugares para acelerar la construcción de viviendas protegidas", ha señalado.

La jornada celebrada en el Colegio de Economistas de Alicante. / JOSE NAVARRO

Con todo, la directora general de la Evha cree que una de las medidas más eficaces para atacar el problema actual sería dar más seguridad a los propietarios de viviendas que ahora no salen al mercado del alquiler por miedo a la ocupación. Un problema que la propia Generalitat sufre en aproximadamente 2.000 de las 15.000 unidades de su parque público.

Por eso ha abogado por una reforma legal que permita expulsar en menos de un mes a los ocupas y en tres meses a los inquilinos que no paguen.

Casas más caras y más descuidadas

Por su parte, la catedrática de la Universidad de Alicante Paloma Taltavull ha recalcado que el actual problema de accesibilidad a la vivienda se debe a la limitación del crédito que se impuso al sector constructor tras la burbuja, lo que ha provocado que nunca se hayan recuperado los niveles de edificación anteriores a este shock. Un problema que se ha trasladado al alquiler, donde, además, ha alertado de las consecuencias de la actual situación de exceso de demanda.

"El hecho de que todo lo que salga al mercado se alquile, supone un desincentivo para que los propietarios mejoren o rehabiliten esas viviendas, con lo que se está detectando un deterioro de los inmuebles que se ofrecen", ha explicado.

Por su parte, el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, Julián Salcedo, ha incidido en las dificultades que plantea la actual legislación urbanística, que provoca que se tarde hasta 20 años en poder desarrollar nuevo suelo. "Si no se produce suelo, no se puede construir", ha recordado.

Por último, el secretario general de Provia, Jesualdo Ros, ha denunciado la excesiva carga fiscal que sufre la vivienda, a lo que se suma lo que ha considerado un exceso de requisitos técnicos que, a su juicio, impiden construir viviendas asequibles. "Me piden que fabrique un BMV y lo ponga a precio de Skoda", ha señalado a modo de ejemplo el portavoz de los promotores alicantinos, que también ha abogado por permitir una mayor densidad de construcción. En otras palabras, edificios de más plantas.