Navarro da plantón a Mazón en la reunión del diálogo social

El debate sobre quién se presentará a las elecciones a presidir la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y si habrá finalmente una candidatura alternativa a la del actual mandatario, Salvador Navarro, -una opción para la que se postula el presidente de Femeval, Vicente Lafuente, según avanzaba ayer este diario- sigue sumando capítulos. El último ha sucedido esta mañana con la ausencia del máximo dirigente de los empresarios a una reunión programada con los agentes sociales, un acto que presidía el propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el que se han tratado asuntos trascendentes como el plan Endavant para la recuperación de las zonas afectadas por la dana.

Todo ello se produce después de una semana turbulenta. No en vano, el pasado miércoles durante la Noche de la Economía, el jefe del Consell dejó un 'recado' a Navarro afirmando que no podría "saludarlo" -al igual que al ministro Carlos Cuerpo y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé- tras el evento porque se había marchado anteriormente. El dirigente de CEV, concretamente, se había ido a El Puig, a la denominada 'Noche del Frío' que organizan los empresarios de este sector. Además, desde el actual liderazgo de la patronal también ven detrás de estos movimientos para una candidatura alternativa -aunque Lafuente lo niega- un intento del líder del PP por desbancar a Navarro.

La ausencia

Más allá de estas situaciones, respecto a su ausencia este viernes y la sustitución como representante de la patronal que ha tenido que ejercer la vicepresidenta de la CEV, Eva Blasco, la propia Blasco ha señalado como motivo de la ausencia que Navarro estaba "indispuesto". En este asunto, preguntada sobre si mantiene su apoyo al actual máximo dirigente, la también presidenta de la patronal en la provincia de Valencia ha destacado que no se ha "formalizado" todavía ninguna candidatura y, por tanto, "tampoco tengo que dar apoyo a ninguna". "Se está generando mucha rumorología y hay mucha crispación en la calle por muchos temas", ha explicado Blasco, antes de afirmar que en "una organización empresarial como la nuestra" toca "relajarnos" y "dejemos de rumorología, de esto y lo otro, y cuando haya candidaturas pues seguimos hablando". La responsable de la patronal en la provincia de Valencia, según un comunicado de la propia CEV, se presentará a la reelección para ese cargo por la lista de Navarro.

Por otro lado, la patronal azulejera Ascer ha aclarado hoy que su posición "es neutra. En el momento en que se presenten las candidaturas, y contacten con nosotros, escucharemos a todos los candidatos. En ese momento, daremos traslado a nuestra junta directiva que es quien determina el voto siempre con el objetivo de defender los intereses de nuestros asociados, nuestra provincia y la industria en general". Desde el primer momento, a Ascer se la ha situado como crítica con Navarro y en la órbita de Lafuente.