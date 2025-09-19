Pedro Ponce, de la empresa "La Huella de Armstrong", se sitúa al frente de Jovempa Alicante

Jovempa Alicante inicia una nueva etapa con Pedro Ponce Navarro, CEO del estudio creativo audiovisual "La huella de Armstrong", al frente de la asociación. Su proyecto de liderazgo propone una renovación profunda basada en la inclusión, la innovación y la cercanía al tejido empresarial del territorio, esgrimiendo como lema “Jovempa no es la edad, es la actitud”.

Con apenas 30 años, Ponce representa a una nueva generación de empresarios y empresarias que apuestan por un asociacionismo abierto y adaptado a los tiempos actuales. Su programa, respaldado por una junta directiva diversa y comprometida, sitúa al asociado en el centro de las decisiones y acciones, priorizando en ellas la creación de valor real y las oportunidades de crecimiento.

La nueva junta directiva arranca con el firme propósito de “derribar barreras y etiquetas”, tal y como indica su presidente. Bajo su mandato, Jovempa Alicante se convertirá en una “organización abierta, inclusiva y sin límites de edad, donde cualquier empresa que comparta los valores de la asociación tendrá cabida”, explica Pedro Ponce.

En esta línea, el nuevo presidente, que sustituye en el cargo a Arturo Albaladejo, insiste en que pertenecer a la asociación “no depende de los años, sino de la ilusión, las ganas de crecer y la capacidad de colaborar”. Esta filosofía ha marcado el espíritu de su campaña y también de su presidencia, que busca consolidar una cultura de cocreación, participación y colaboración real.

El centro de la acción

El programa de Pedro Ponce para los próximos tres años plantea una escucha activa y constante a través de encuestas periódicas que permitan conocer de primera mano qué esperan los asociados, qué actividades valoran más, qué horarios prefieren o qué herramientas necesitan.

“Cada decisión, cada evento y cada iniciativa estarán guiados por esa voz colectiva. Se trata de una apuesta decidida por impulsar un networking basado en relaciones reales y duraderas”, indica el presidente, quien resalta, entre las medidas más destacadas, la celebración de al menos un evento mensual, con una media de dos encuentros al mes enfocados en áreas de máximo interés para el empresariado actual: psicología aplicada a los negocios, economía, innovación, inteligencia artificial, tecnología y nuevas tendencias.

Pedro Ponce junto a su junta directiva. / INFORMACION

Uno de los ejes de esta nueva etapa será la visibilidad y proyección de los socios y socias dentro y fuera de la entidad. Para ello, se pondrá en marcha el primer podcast de Jovempa Alicante con la meta de producir 100 episodios en un año. Cada programa dará voz a un asociado o asociada, reforzando su posicionamiento y el de la asociación en el panorama empresarial.

La nueva presidencia también busca reforzar el papel de Jovempa como interlocutor clave del empresariado alicantino. La entidad impulsará colaboraciones activas con ayuntamientos, instituciones públicas y privadas, así como con entidades autonómicas, nacionales y europeas.

“El diálogo abierto con todas las fuerzas políticas será otro de nuestros pilares básico con el objetivo de defender los intereses de los asociados y de impulsar medidas que fortalezcan el tejido empresarial de la provincia”, concreta Ponce.

Una junta profesional

Pedro Ponce estará acompañado en este reto por una junta directiva formada por empresarios y emprendedores de distintos sectores, cada uno centrado en un área de trabajo específica, como comunicación, relaciones institucionales, innovación, formación o eventos, entre otras.

Según apunta el presidente, este modelo garantiza una dirección plural, ágil y profesional, capaz de integrar las diferentes sensibilidades del tejido empresarial y de liderar proyectos innovadores. “Queremos una junta que represente la diversidad de Alicante y que trabaje con visión estratégica y capacidad de gestión”, sostiene Ponce.

Perfil

Pedro Ponce es fundador y CEO de "La Huella de Armstrong Estudio" y de "Pedro Ponce Video Marketer". Ha trabajado en proyectos audiovisuales para marcas internacionales de primer nivel como Audi, Netflix, El Pozo o Asisa, y ha impulsado campañas para instituciones y ayuntamientos en la provincia de Alicante.

Reconocido por la Diputación de Alicante con el Primer Premio a la Iniciativa Empresarial Joven, Ponce combina su faceta como productor audiovisual con su papel de emprendedor, gestor de equipos y conferenciante.

Su experiencia y trayectoria, explican desde la asociación, lo convierten en un referente de la nueva generación de empresarios alicantinos, con una visión clara: transformar Jovempa en una plataforma de oportunidades, visibilidad y colaboración.