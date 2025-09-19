La renovación de hoteles y oficinas devuelve el mueble de Alicante a la senda del crecimiento

Buenas noticias para el sector del mueble en la provincia de Alicante. Y es que después de dos ejercicios marcados por la caída de las exportaciones, la situación se ha invertido con un incremento de casi el 5 % en lo que va de año. La renovación de hoteles y oficinas se encuentran detrás de esta reactivación de las ventas, algo en lo que está teniendo mucho que ver el dinamismo que está mostrando la actividad turística, así como los nuevos espacios de trabajo que se están habilitando.

El sector del mueble vive montado en una montaña rusa desde la irrupción de la pandemia de covid. En los momentos en los que las restricciones impedían viajar, las familias optaron por renovar sus casas, lo que trajo consigo un notable incremento de las ventas. La situación, sin embargo, cambió de manera radical con la vuelta a la normalidad, debido a que el consumo se trasladó directamente al ocio y el mobiliario quedó en un segundo plano. Eso trajo consigo un descenso de la actividad comercial, que se ha ido reflejando en las exportaciones de los últimos dos años.

Una habitación de hotel completamente renovada. / INFORMACION

El segmento que ha estado funcionando mejor, aunque sin llegar a compensar, ha sido el del contract, o lo que es lo mismo, el dedicado al mobiliario de hoteles y restaurantes, que desde el final de la crisis sanitaria sí apostó por renovar sus espacios. También las oficinas y centros de trabajo han estado invirtiendo en este sentido.

Pues bien, el dinamismo que está mostrando el turismo, en clara línea ascendente, y la creación de oficinas dentro de la apuesta creciente por el coworking, es lo que ha llevado finalmente a las empresas de la provincia a volver a la senda del crecimiento después de estos dos últimos años de penalidades. La directora general de la Asociación Nacional de Fabricantes y Exportadores del Mueble de España (Anieme), Amparo Bertomeu, señala que "todo el mundo quiere atraer al turismo y el dinamismo actual es muy fuerte, lo que se está reflejando en las ventas del contract, que en la provincia de Alicante tiene un peso muy fuerte".

Expositor de muebles en la feria Futurmoda de València. / INFORMACION

Así las cosas, las exportaciones alicantinas se han incrementado en lo que va de año un 4,9 %, situándose en los 57,2 millones de euros. El principal país receptor es Francia, con casi 20 millones de euros, seguido a más distancia por Portugal, Alemania, Italia, Reino Unido y Bélgica.

EE UU

Estados Unidos, mercado afectado por la guerra arancelaria promovida por Donald Trump, se encuentra en séptima posición con dos millones de euros y un retroceso con relación a 2024 de un 20,7 %. Amparo Bertomeu expresa su preocupación por lo que está sucediendo con el mercado norteamericano y, pese a que las empresas están buscando alternativas, anima a seguir insistiendo. Según sus palabras, "se trata de un mercado en el que nos ha costado mucho penetrar, y no podemos renunciar a él así por las buenas".