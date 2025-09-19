Suspendidos los trenes AVE entre Madrid y Barcelona por un incendio próximo a la vía

La circulación de trenes de alta velocidad en la línea entre Madrid y Barcelona se encuentra cortada por un incendio próximo a la vía, según ha anunciado el gestor de la infraestructura ferroviaria. El avance de las llamas ha provocado que los bomberos soliciten el corte de tensión.

"Por un incendio próximo a la vía, se encuentra suspendida la circulación por ambas vías entre Alcolea del Pinar y Medinaceli, afectando a los trenes de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona", ha asegurado Adif en su perfil oficial en X.