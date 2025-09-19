Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRANSPORTE PÚBLICO

Suspendidos los trenes AVE entre Madrid y Barcelona por un incendio próximo a la vía

El avance de las llamas obliga a los bomberos a cortar la tensión eléctrica en el tramo entre Alcolea del Pinar y Medinaceli

Vista de un tren AVE.

Vista de un tren AVE. / EFE

Javier Niño González

Madrid

La circulación de trenes de alta velocidad en la línea entre Madrid y Barcelona se encuentra cortada por un incendio próximo a la vía, según ha anunciado el gestor de la infraestructura ferroviaria. El avance de las llamas ha provocado que los bomberos soliciten el corte de tensión.

"Por un incendio próximo a la vía, se encuentra suspendida la circulación por ambas vías entre Alcolea del Pinar y Medinaceli, afectando a los trenes de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona", ha asegurado Adif en su perfil oficial en X.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Agrede a su cuñado por una disputa laboral y se corta el cuello en el parking del Carrefour de Sant Joan
  2. Alicante activa el proyecto para construir un millar de viviendas en la Albufereta tras 34 años de espera
  3. Alcalde de Elche: 'Si alguien duda de la licencia de mi casa que lo denuncie, pero es gravísimo que el PSOE divulgue mi dirección
  4. Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Asturias: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
  5. Una británica de 63 años estrangula a una amiga con el cable de la aspiradora en Benidorm
  6. Así se repartirán los 1.154 millones de inversión para el aeropuerto de Alicante-Elche
  7. La Fiscalía da la razón al concejal de EU-Podemos en Alicante ante la negativa de Barcala a que participara en el pleno
  8. TM Tower da el pistoletazo de salida para su comercialización en Benidorm con viviendas que pueden llegar a los 3,5 millones de euros

Aprende efectos visuales con ECAM VFX Estudio: matrícula reembolsable y software profesional gratis

Aprende efectos visuales con ECAM VFX Estudio: matrícula reembolsable y software profesional gratis

El Ayuntamiento de Orihuela debe cuatro meses a la gestora del centro de animales

El Ayuntamiento de Orihuela debe cuatro meses a la gestora del centro de animales

La Asociación de Derecho Sanitario premia a Alicante Gastronómica

La Asociación de Derecho Sanitario premia a Alicante Gastronómica

Las torres de la iglesia de Albatera: ¿una restauración o una reforma de plastilina?

Las torres de la iglesia de Albatera: ¿una restauración o una reforma de plastilina?

Enrique Ortolá Gilabert, Capitán Cristiano de Crevillent

Enrique Ortolá Gilabert, Capitán Cristiano de Crevillent

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Estos son los 3 abusos más comunes que no puedes permitir en tu trabajo"

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Estos son los 3 abusos más comunes que no puedes permitir en tu trabajo"

Así se sintió el terremoto de 7,2 que sacudió a la península rusa de Kamchatka

Así se sintió el terremoto de 7,2 que sacudió a la península rusa de Kamchatka
Tracking Pixel Contents