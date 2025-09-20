Mecanismos adecuados y alternativos de solución de disputas. Cómo anticiparse al conflicto desde el contrato

La empresa familiar constituye uno de los motores de la economía española, pero también un terreno especialmente propenso a los conflictos. La combinación de relaciones personales y profesionales hace que las discrepancias puedan derivar rápidamente en crisis que comprometan la continuidad del negocio. Por ello, resulta esencial incorporar mecanismos que permitan prevenir y resolver disputas de forma eficaz, rápida y segura.

En este contexto, la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, ha supuesto un cambio de paradigma al introducir los medios adecuados de solución de controversias (MASC) como requisito de procedibilidad en determinados procedimientos civiles y mercantiles.

La finalidad de la norma es intentar alcanzar una solución extrajudicial previa, fomentando a través de los medios adecuados de la resolución de conflictos la «cultura del acuerdo». Esta norma implica una transformación de las dinámicas entre las partes que debemos interiorizar y empezar a regular en las relaciones contractuales para disipar las cuestiones interpretativas que en estos primeros momentos se están planteado.

Los MASC engloban fórmulas como la mediación, la conciliación o la negociación asistida entre las partes, que permiten alcanzar acuerdos sin acudir a los tribunales. Esta vía puede ser especialmente útil en el entorno de la empresa familiar, donde preservar las relaciones personales es tan importante como resolver el problema jurídico. Además, anticipar contractualmente el recurso a un MASC adecuado puede evitar la inadmisión de futuras demandas y, sobre todo, contribuir a una gestión más eficiente de los riesgos legales.

En el ámbito de la propiedad industrial e intelectual, resulta especialmente crítico delimitar contractualmente la titularidad y el alcance de los derechos que puedan generarse en el marco de colaboraciones, encargos o prestaciones de servicios. No son infrecuentes los supuestos en los que una empresa familiar aporta información, conocimientos técnicos o recursos esenciales para el desarrollo de un proyecto conjunto -como datos para entrenar algoritmos, know-how o diseños propios- sin regulación contractual, lo que impide posteriormente reclamar derechos sobre los resultados obtenidos fruto de dicha colaboración. Del mismo modo, en los contratos de encargo de activos intangibles (desarrollos informáticos, diseños o incluso composiciones musicales para campañas publicitarias), el mero pago del precio no implica la cesión de los derechos de explotación, por lo que, en ausencia de una cláusula expresa de cesión que determine el alcance territorial, temporal y material de dichos derechos, será el creador quien conserve la titularidad, generando un riesgo cierto de reutilización o explotación por terceros.

Inés Abad y Pedro Tent son socios del departamento de Litigación y Arbitraje de Garrigues. Victoria Gigante es socia del departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Garrigues. / .

Estos desacuerdos pueden escalar hasta convertirse en litigios complejos que bloqueen el uso o la explotación de activos esenciales para la actividad empresarial. Prever de forma clara en los contratos quién será el titular de los derechos, qué licencias se conceden y cómo se resolverán las controversias no solo protege jurídicamente a la empresa, sino que permite canalizar eventuales conflictos a través de mecanismos más ágiles como los MASC, evitando el desgaste que producen procedimientos largos y costosos.

Sin duda, en estos momentos en los que la justicia está saturada, el arbitraje emerge como una alternativa especialmente adecuada para disputas complejas. A diferencia de la vía judicial, el arbitraje permite designar árbitros especializados en la materia objeto del litigio, ofrece confidencialidad, y destaca por su rapidez: frente a los años en que un procedimiento judicial ordinario puede dilatarse hasta su resolución en todas sus instancias, un arbitraje puede resolverse en apenas unos meses. Además, el laudo arbitral es ejecutable judicialmente, lo que dota de seguridad al procedimiento.

Por tanto, el arbitraje, ante la situación actual de la Administración de Justicia española, presenta muy significativas posibilidades de obtener resultados rápidos y eficaces. Con una condición: que el modo en que se configure contractualmente sea riguroso y profesional.

En definitiva, anticipar el conflicto mediante una adecuada redacción contractual, prever el recurso a MASC y, cuando proceda, incorporar cláusulas arbitrales bien diseñadas se ha convertido en una estrategia clave para garantizar la continuidad y el crecimiento sostenible de la empresa familiar.