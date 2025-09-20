Los polacos buscan refugio en Alicante tras la última incursión de drones rusos en su país

La incursión a gran escala de drones rusos en el espacio aéreo polaco de la semana pasada ha disparado el interés de los ciudadanos de este país por la compra de viviendas en Alicante. Un destino que en los últimos años ha adquirido gran popularidad en el antiguo país comunista, hasta el punto de que ya representa uno de los principales mercados para el sector turístico de la provincia.

"Al día siguiente de que se produjera la entrada de drones, empezamos a recibir muchas llamadas y el tráfico procedente de Polonia en internet buscando información también aumentó mucho", ha explicado el secretario general de la Asociación de Promotores Alicantinos (Provia), Jesualdo Ros, durante una jornada organizada por el Colegio de Economistas de Alicante para analizar la situación de la vivienda.

El hecho de que las familias polacas hayan pensado en la provincia como un refugio ante la posible extensión del conflicto que se vive en la vecina Ucrania no es nada casual. Tras la entrada del país en la Unión Europea, Polonia ha sido uno de los países de Europa del Este que mejor desempeño económico ha tenido, gracias en buena medida al tirón de Alemania.

Una evolución que llamó la atención de los responsables de Provia, que decidieron incluir este destino dentro de su plan de promoción exterior en busca de nuevos mercados para sus viviendas.

Casi 3.000 operaciones en el último año

Tras años de trabajo con las inmobiliarias polacas, los clientes empezaron a llegar, y ya antes de la pandemia, en 2019, se contabilizaron más de 600 compraventas de segundas residencias en la Costa Blanca por parte de nacionales de este país. La reactivación del mercado que siguió al confinamiento elevó esa cifra hasta las 879 en el año 2021, según datos del Colegio Notarial de Valencia, aunque la verdadera eclosión se produjo con el estallido de la guerra de Ucrania en 2022.

El secretario general de Provia, Jesualdo Ros, durante la jornada celebrada en el Colegio de Economistas. / JOSE NAVARRO

El temor a que el conflicto se contagiara a otros países llevó a muchas familias a buscar posibles destinos a los que trasladarse fuera de Polonia en caso necesario y la Costa Blanca fue una de las zonas más beneficiadas, gracias a las redes comerciales que los empresarios había tejido en los años anteriores.

Así, ese mismo año los polacos ya compraron más de 2.100 viviendas en la provincia, una cifra que ha seguido creciendo hasta sumar casi 3.000 propiedades durante el año pasado.

Tráfico aéreo

Al mismo tiempo, los polacos también han descubierto Alicante como destino turístico, lo que provoca que el número de visitantes que recibe la provincia desde este país no deje de crecer, como muestran las cifras del aeropuerto de El Altet.

Hasta el mes de agosto se contabilizaron 676.502 pasajeros procedentes de este destino, lo que supone un aumento del 20 % sobre el mismo periodo del año pasado. Un volumen que convierte a los polacos en la cuarta nacionalidad más numerosa entre los viajeros internacionales del aeropuerto, sólo por detrás de británicos, holandeses y alemanes.

Y algo similar ocurre con las compraventas de viviendas, donde también son ya la cuarta nacionalidad que más operaciones firma en Alicante, superando a mercados tradicionales como los suecos, noruegos o los franceses. Y en el caso de la obra nueva, ya son el principal cliente para muchas promotoras de la zona. Además, lo hacen con un presupuesto nada desdeñable: el precio medio de las propiedades que compran supera los 211.000 euros.

Panorámica de Orihuela Costa, la principal zona de desarrollo del sector de la construcción junto a Torrevieja / TONY SEVILLA

Todo apunta a que, lejos de atemperarse, esta tendencia puede vivir ahora un nuevo impulso, de acuerdo con las palabras del secretario general de Provia, ante las violaciones del espacio aéreo polaco por parte de Rusia.

Punto de inflexión

Aunque anteriormente ya se había detectado algún caso aislado, la entrada de más de una decena de drones que tuvieron que ser derribados por los sistemas antiaéreos polacos supone un nuevo punto de inflexión en el conflicto. Sobre todo, porque Polonia es miembro de la OTAN y podría reclamar la intervención de sus aliados, en caso de ataque.

Ese temor a una escalada del enfrentamiento es lo que ha puesto en guardia a las familias con mayores rentas del país, que no han dudado en preparar una alternativa para huir si la situación se descontrola.

No serían los primeros, Alicante también se ha convertido en el refugio de miles de ciudadanos ucranianos, que también están comprando numerosas viviendas en la zona. Casi 1.600 solo el año pasado.