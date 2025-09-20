Quibim, Scale Up Europea de IA 2025: la revolución médica valenciana que conquista el mundo

El Comité de Organización y Científico del IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial ha reconocido a Quibim como la Scale Up Europea de IA del Año 2025, un galardón que premia el esfuerzo de una compañía que en apenas una década ha pasado de ser una prometedora startup valenciana a convertirse en un referente internacional en tecnología sanitaria. Al frente se encuentra Ángel Alberich, ingeniero de telecomunicaciones que, con solo 23 años, comenzó a trabajar en el desarrollo de algoritmos para acercar la medicina y la ingeniería, y que hoy lidera una firma con presencia global y un impacto decisivo en el ámbito de la salud.

El escenario para este reconocimiento es el IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial, que se celebrará en Alicante los días 5 y 6 de noviembre bajo el lema «Del potencial al impacto: el poder transformador de la IA». El encuentro convertirá a la ciudad en epicentro internacional de debate sobre esta tecnología, con la participación de ponentes de primer nivel y la mirada puesta en cómo la inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa para consolidarse como un motor de cambio real en sectores como la salud, la empresa, la ciencia o la creatividad.

El camino de un pionero

La historia de Alberich es la de un emprendedor visionario que supo ver, antes que muchos, la capacidad de la IA para revolucionar la medicina. Su empeño inicial fue diseñar algoritmos capaces de detectar patrones en imágenes médicas más allá de lo que el ojo humano podía reconocer. Esa búsqueda se convirtió en la semilla de Quibim, una compañía que hoy ofrece productos sanitarios implantados en más de 24 países, desde India hasta Estados Unidos, pasando por Japón, Francia o Reino Unido.

En estos 17 años de carrera, Alberich ha logrado construir un auténtico imperio tecnológico: algoritmos precisos, dispositivos médicos certificados y software de análisis predictivo que se han convertido en aliados indispensables para oncólogos, inmunólogos y neurólogos en la detección temprana de enfermedades como el cáncer de próstata o el cáncer de pulmón.

Una empresa con visión global

Fundada en Valencia hace diez años, Quibim se ha consolidado como líder mundial en innovación en imágenes médicas. Con más de 90 trabajadores de diez nacionalidades distintas y oficinas en Valencia, Madrid, Barcelona, Nueva York y Cambridge, la compañía combina investigación y desarrollo con una fuerte estrategia de internacionalización.

Su misión es clara: transformar las imágenes médicas en un pilar de la medicina de precisión. A través de técnicas como la resonancia magnética (RM), la tomografía computarizada (TC) y la tomografía por emisión de positrones (PET), sus soluciones convierten la información visual en datos procesables que permiten diagnosticar, predecir y personalizar tratamientos.

Uno de los aspectos más revolucionarios de Quibim es su apuesta por los biomarcadores de imagen, una línea de investigación que abre la puerta a la detección precoz de enfermedades y a la personalización terapéutica. Gracias a sus desarrollos, los radiólogos y especialistas pueden contar con información más precisa y completa, lo que se traduce en mejores decisiones clínicas y, en última instancia, en mayores tasas de supervivencia y calidad de vida para los pacientes.

Hoy, más de 190 centros en Europa, Estados Unidos, Reino Unido, Sudamérica, Australia y Japón emplean sus soluciones. El impacto es evidente: hospitales, centros de investigación y compañías farmacéuticas han integrado sus herramientas en los flujos de trabajo diarios, acelerando diagnósticos y ensayos clínicos.

Respaldo internacional

La solidez de Quibim no se limita a la excelencia tecnológica. La compañía ha conseguido levantar más de 80 millones de dólares en financiación, impulsando proyectos estratégicos en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas y el cáncer. Su entrada en los mercados de salud de Estados Unidos y Reino Unido, dos de los más exigentes del mundo, es una muestra de la confianza que despierta su propuesta.

Todos sus productos están certificados como dispositivos médicos y cumplen con los estándares regulatorios internacionales, garantizando seguridad y eficacia en su uso clínico. Además, la compañía ha tejido una red de colaboración con médicos, investigadores y empresas biofarmacéuticas que le permite avanzar en el conocimiento de patologías que representan un desafío global para la salud pública.

Alicante, escaparate de la IA

El reconocimiento a Quibim llega en un momento clave. El IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial será el escaparate ideal para mostrar cómo la IA está dejando huella en la vida de las personas. Bajo el lema «Del potencial al impacto», el evento pondrá el acento en la transición de la inteligencia artificial de ser una promesa a convertirse en una herramienta que salva vidas, mejora la competitividad empresarial y estimula la creatividad científica y cultural.

En este contexto, el papel de Quibim y de su CEO, Ángel Alberich, cobra un simbolismo especial: representan la materialización de esa visión transformadora. Desde un despacho en Valencia hasta un despliegue internacional que toca ya cinco continentes, la compañía se erige como ejemplo de cómo la inteligencia artificial no solo tiene potencial, sino un impacto medible y trascendental.

Con su liderazgo en biomarcadores de imagen y su expansión internacional, Quibim se sitúa a la vanguardia de la medicina de precisión. Su meta es clara: seguir perfeccionando algoritmos que permitan anticipar la evolución de enfermedades complejas, optimizar los tratamientos y reducir costes para los sistemas sanitarios.

El reconocimiento como Scale Up Europea de IA del Año 2025 en el IV Forum Europeo no es solo un premio, sino un punto de partida hacia nuevos retos. Con la IA como brújula y con la visión de Alberich como guía, Quibim demuestra que desde Valencia es posible liderar una revolución tecnológica con impacto en todo el planeta.