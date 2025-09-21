De tejidos que se refrigeran a plantas tropicales en los jardines: así se adaptan las empresas de Alicante al cambio climático

El cambio climático es una realidad que ha llegado para quedarse y que está condicionándolo ya todo, debido al incremento de las temperaturas, las épocas cada vez más prolongadas de sequía y los episodios de lluvias intensas. Una realidad que también está teniendo su repercusión en la economía, y que está obligando a las empresas de la provincia de Alicante, donde los cambios son más que perceptibles, a adaptar sus procesos y productos para hacer frente, sobre todo, al calor. Y hay sectores más expuestos y, también, más sensibles que otros. Este es el caso de la construcción, que utiliza recubrimientos térmicos y ventanales aislantes; el textil, que desarrolla fibras y tejidos que protegen mejor de la canícula; la jardinería, que está introduciendo plantas tropicales, o la propia agricultura, que también está experimentando con variedades de cultivos más resistentes a las cada vez más extremas condiciones climáticas.

Ya son varios los veranos en que los termómetros baten récords consecutivos de calor. Pero no solo en la época estival se está produciendo esta circunstancia. Las temperaturas medias a lo largo del año también están dibujando una imparable línea ascendente, en una dinámica que parece no tener fin. De ahí que las empresas, conscientes de la situación, estén llevando a cabo una reconversión de sus artículos y procesos productivos, con la finalidad de otorgar a sus clientes un mayor confort ante un medio que se antoja cada vez más hostil.

En este ámbito, uno de los sectores que está protagonizando una mayor adaptación es el de la construcción. Así lo señala Javier Gisbert, presidente de la Federación de Obra Pública de la Provincia de Alicante (FOPA), quien destaca que los cambios están siendo profundos, empezando por el propio convenio colectivo que regula las condiciones de trabajo de los empleados. Según sus palabras, «el último acuerdo regula cómo se tiene que trabajar, la necesidad de parar a las horas en las que el calor es más extremo, y también la habilitación de zonas de sombra con agua».

Eso en lo que respecta a la protección de los trabajadores, teniendo en cuenta que se trata de una profesión que, en la mayor parte de los casos, se desarrolla al aire libre. Pero en la propia actividad constructiva también se han introducido cambios más que considerables. Este es el caso de los revestimientos exteriores de las paredes, que ahora deben contar con propiedades aislantes, a base de corcho y monocapa, con la finalidad de proteger los espacios interiores de las viviendas contra el calor. También los ventanales, que deben ser herméticos y con vidrios que combatan, igualmente, las altas temperaturas. Tampoco escapan a esta dinámica las cubiertas, donde se implantan capas vacías que actúan a modo de aislante.

Según Gisbert, estas nuevas condiciones, de hecho, vienen reguladas desde las autoridades comunitarias, y se aplican tanto en los edificios nuevos como también en los que se reforman, una actividad esta última que ha crecido de manera exponencial gracias a la financiación procedente de los fondos Next Generation. «En Europa se está incidiendo mucho en estos aspectos, porque en el futuro no se podrá vender ninguna vivienda que no disponga del certificado energético. Así que podríamos decir que nos hemos tenido que poner las pilas casi por imposición», subraya.

También el textil está muy activo en esta materia. Y un ejemplo de ello es el instituto tecnológico Aitex, con sede en Alcoy, que se ha posicionado como un referente internacional en el desarrollo de tejidos que combaten el cambio climático. El organismo, de hecho, se ha planteado como principal objetivo intervenir de forma decisiva en la transición en la que están inmersas las empresas en materia de sostenibilidad, siempre con la finalidad de cumplir con las exigentes normativas que emanan en este sentido desde la Unión Europea (UE). El reciclaje, el empleo de fibras respetuosas con el medio ambiente y la implantación de procesos productivos que eviten las emisiones de CO₂ y minimicen el empleo de agua, son solo algunos de los campos en los que trabaja la entidad.

Pero ahí no queda la cosa. Según explica José Gisbert, técnico del instituto, Aitex ha desarrollado textiles inteligentes para el ámbito militar. «Se trata -señala- de unos tejidos con unos canales huecos, a través de los cuales se insufla aire del exterior que previamente se ha enfriado». Para hacer funcionar ese mecanismo, y con el objetivo de evitar que los soldados porten demasiado peso, se ha utilizado la batería que ya llevan habitualmente para alimentar el sistema de comunicaciones.

Pero más allá de la investigación para cuerpos de élite, el instituto también ha desarrollado tejidos más funcionales, que adquieren tonalidades más claras al recibir los rayos del sol. Según Gisbert, «está comprobado que los colores oscuros absorben más radiación solar, de ahí que hayamos desarrollado este sistema, logrando que reflejen la luz y que sean más confortables».

Son investigaciones, añade, que se llevan a cabo a iniciativa del propio Aitex y después se ponen a disposición de las empresas, o que se realizan por encargo directo de alguna compañía.

El instituto, asimismo, se encarga de la certificación de la resistencia térmica de tejidos, en el sentido de si dejan pasar más o menos calor corporal y sudor, al tiempo que mide los factores de protección ante las altas temperaturas.

Y de ahí a otro sector, como es la jardinería. Según señala Paco Agulló, de Planta Viva Vivero, de Elche, «en la actualidad estamos introduciendo plantas que hace diez o quince años era impensable que se adaptaran a las condiciones climáticas de aquí, como son la palmera real cubana o el árbol del viajero. Se trata de variedades tropicales que se desarrollan en veranos más calurosos e inviernos más templados, que es justo lo que tenemos en estos momentos».

El único inconveniente de esta apuesta por este tipo de árboles y plantas es, advierte Agulló, que se produzcan heladas de cierta intensidad en invierno. «Recuerdo que en 1982 y 2024 hubo heladas severas que terminaron con muchas plantas, aunque desde entonces no se ha vuelto a repetir».

El cambio climático también ha obligado a revisar las técnicas de cultivo, implantando más sombraje en los invernaderos. «Hemos sustituido el plástico por telas oscuras, con la finalidad de que haya menos intensidad lumínica», dice.

Algo parecido está sucediendo con la agricultura, que también se está viendo afectada por el aumento de las temperaturas y los periodos prolongados de sequía. El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, ha estacado en más de una ocasión que los cultivos de secano corren grave riesgo de desaparición. De ahí que se esté experimentando con variedades más resistentes tanto en olivos como en almendros, y que también se estén implantando cultivos bajo telas y técnicas de riego que permiten aprovechar mejor el agua. Asimismo, se están introduciendo cultivos exóticos como la pitahaya, la paulownia o la trufa del desierto.