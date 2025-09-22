AnySolution representará a España en el G20 de la innovación digital
La compañía, con sede en Mallorca y Alicante, está especializada en soluciones tecnológicas para el sector turístico
AnySolution, empresa pyme innovadora con sedes en Mallorca y en Torre Juana (Alicante), especializada en soluciones tecnológicas para el sector turístico y la transformación digital, ha sido seleccionada para representar a España en el G20 Digital Innovation Alliance (G20-DIA) Summit, un encuentro internacional de referencia en materia de transformación digital y economía innovadora.
El evento se celebrará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, del 26 al 29 de septiembre de 2025, en el marco de la presidencia sudafricana del G20 y en paralelo a la 4 reunión del Digital Economy Working Group (DEWG) y de la AI Task Force.
El G20-DIA Summit tiene como objetivo identificar, reconocer y promover la adopción de tecnologías digitales disruptivas desarrolladas por empresas de los países miembros e invitados del G20. Además, incluirá un Digital Innovation Challenge, que servirá de plataforma para visibilizar las soluciones más vanguardistas.
AnySolution participará dentro de la categoría Digital Platforms and AI Tools, reafirmando su compromiso con el desarrollo de soluciones innovadoras en inteligencia artificial y plataformas digitales. En concreto, presentará su plataforma NADIA, así como nuevos desarrollados relacionados con el espacio de datos de turismo.
Oportunidad
"Formar parte de este evento supone un reconocimiento al esfuerzo y talento de nuestro equipo y una oportunidad única para demostrar cómo la innovación española puede contribuir a los retos digitales y sociales a nivel mundial", ha señalado Dolores Ordóñez, directora general de AnySolution.
Con esta participación, AnySolution refuerza su papel como referente en el ecosistema tecnológico español e internacional, impulsando la colaboración global en torno a la digitalización y la inteligencia artificial.
Suscríbete para seguir leyendo
- José Andrés se lo explica a Yolanda Díaz ante la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- Accidente mortal en Alicante: un motorista de 42 años fallece tras colisionar con un coche en un cruce
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y buen clima
- Los comerciantes de Benidorm quieren ser como el sector de Bilbao y poner límite a las licencias para tiendas turísticas
- El SEPE busca personal para trabajar en Elche: contrato indefinido y jornada completa
- ¿Por qué no se puede utilizar el nombre Peret en Alicante?