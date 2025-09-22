AnySolution representará a España en el G20 de la innovación digital

AnySolution, empresa pyme innovadora con sedes en Mallorca y en Torre Juana (Alicante), especializada en soluciones tecnológicas para el sector turístico y la transformación digital, ha sido seleccionada para representar a España en el G20 Digital Innovation Alliance (G20-DIA) Summit, un encuentro internacional de referencia en materia de transformación digital y economía innovadora.

El evento se celebrará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, del 26 al 29 de septiembre de 2025, en el marco de la presidencia sudafricana del G20 y en paralelo a la 4 reunión del Digital Economy Working Group (DEWG) y de la AI Task Force.

El G20-DIA Summit tiene como objetivo identificar, reconocer y promover la adopción de tecnologías digitales disruptivas desarrolladas por empresas de los países miembros e invitados del G20. Además, incluirá un Digital Innovation Challenge, que servirá de plataforma para visibilizar las soluciones más vanguardistas.

Dolores Ordóñez, durante una entrevista. / ALEX DOMÍNGUEZ

AnySolution participará dentro de la categoría Digital Platforms and AI Tools, reafirmando su compromiso con el desarrollo de soluciones innovadoras en inteligencia artificial y plataformas digitales. En concreto, presentará su plataforma NADIA, así como nuevos desarrollados relacionados con el espacio de datos de turismo.

Oportunidad

"Formar parte de este evento supone un reconocimiento al esfuerzo y talento de nuestro equipo y una oportunidad única para demostrar cómo la innovación española puede contribuir a los retos digitales y sociales a nivel mundial", ha señalado Dolores Ordóñez, directora general de AnySolution.

Con esta participación, AnySolution refuerza su papel como referente en el ecosistema tecnológico español e internacional, impulsando la colaboración global en torno a la digitalización y la inteligencia artificial.