El BBVA eleva un 10% la opa y evita que los accionistas del Sabadell que la acepten paguen impuestos

Tras negarlo rotunda y repetidamente durante más de 16 meses, el BBVA ha anunciado a primera hora de este lunes una mejora de su oferta de compra (opa) del Sabadell. El banco de origen vasco, así, ha elevado un 9,99% (con datos de cotización de los dos bancos del viernes) la contraprestación que pagará a los accionistas de la entidad catalana que acepten su propuesta. Además, el pago se hará integramente en acciones propias y ya no habrá una parte menor en metálico. Ello evitará que los propietarios del Sabadell que tributen en España tengan que pagar impuestos (un 20% de media sobre las plusvalías) si se suman a la opa.

El banco también ha anunciado que su consejo de adminitración "ha acordado renunciar tanto a la posibilidad de hacer nuevas mejoras de la contraprestación de la oferta como a la de ampliar el periodo de aceptación". El mensaje que quiere trasladar a los inversores del Sabadell es claro: esta es la mejora de precio que estaban esperando, pero es definitiva y no deben prever ninguna más, y ahora es el momento de decidir si aceptan la opa o no.

En concreto, el BBVA ha pasado de ofrecer una acción propia más 0,7 euros en metálico (correspondientes a los dividendos que ha pagado desde que lanzó la opa) por cada 5,5483 acciones del Sabadell a una acción propia por cada 4,8376 títulos de la entidad catalana. Con las cotizaciones de los dos bancos del viernes, ello implica pasar de valorar las acciones del Sabadell de 3,083 euros a 3,392 euros y, el conjunto de la entidad, de 15.492 millones a 17.041 millones.

La entidad vallesana valía algo menos en bolsa ese día (3,339 euros), con lo que la prima de la operación vuelve a ser positiva por primera vez desde enero: la opa valora al Sabadell un 1,6% por encima de su cotización del viernes. Con la evolución en bolsa de los dos bancos esta mañana (el Sabadell está cayendo con más fuerza que el BBVA), dicha prima positiva se está ensanchando y ronda el 4%.

"Con esta mejora ponemos en manos de los accionistas de Banco Sabadell una oferta extraordinaria, con una valoración y un precio históricos, y la oportunidad de participar del enorme valor generado con la unión. Todo ello se traduce en un fuerte incremento de su beneficio por acción previsto a futuro, siempre que acudan al canje", ha afirmado Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, en una nota.

Segunda opa

La cúpula del Sabadell contaba con esta mejora en el tramo final: su consejero delegado, César González-Bueno, lleva anticipándola desde hace tiempo. Sin dicha subida, la entidad catalana estimaba que la aceptación de la opa entre sus accionistas no llegaría ni al 30%. La clave ahora es comprobar si la subida es suficiente para que el 50% de su capital social acepte la oferta (el umbral al que por ahora la condiciona el BBVA) o, alternativamente, si le permite quedarse entre el 30% y el 50%.

Aunque también lo ha negado rotundamente, el banco de origen vasco tiene la opción legal de bajar el umbral de aceptación del 50% al 30%. Significativamente, no ha anunciado este lunes que no lo vaya a hacer, al contrario de lo que ha asegurado respecto a una segunda mejora de la oferta y la ampliación del plazo de aceptación. Si baja el umbra, tendrá que lanzar una segunda opa por el resto del capital en el plazo de un mes y en efectivo.

El precio de esa segunda opa, que es una incógnita, es potencialmente clave. Si los inversores esperan que sea mayor, pueden no acudir a la primera opa en espera de una rentabilidad mayor en la segunda. En la práctica, ello puede provocar que la primera fracase hasta el punto (no se alcance ni el 30% del capital) de que no pueda haber segunda. Pero antes habría que despejar si el BBVA realmente se atreve a bajar el umbral de aceptación al 30% y a lanzarla, por el coste que le supondría y el impacto en sus propios accionistas.