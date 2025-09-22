La economía digital alcanza el 18 % del PIB valenciano y genera salarios un 37 % superiores a la media

La transformación digital de la economía avanza a marchas forzadas. La Comunidad Valenciana, según el Observatorio LAB de I+D+i, Tecnología y Emprendimiento 2025, impulsa la digitalización de su tejido productivo y de servicios, tanto en producción como en empleo, hasta alcanzar un valor de 22.350 millones de euros en 2023. Con esta cifra, este segmento ya genera el 18% del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico, lo que supone una mejora de cinco puntos en diez años, aunque todavía se encuentra lejos de los porcentajes de digitalización de Madrid (30,3%), Cataluña (22,8%) o País Vasco (22,1 %).

En ese contexto, los datos del nuevo informe -elaborado por la Fundación LAB Mediterráneo y el Ivie- reflejan también la mejora en la calidad del empleo, al reducirse en 6 puntos el porcentaje de trabajadores sobrecualificados desde 2014 y situarse en el 34%, frente a solo una reducción de 1,6 puntos de media en España (35%). Este avance contribuye al aumento de la productividad del trabajo en la Comunitat Valenciana, que mantiene una trayectoria de crecimiento tras el covid-19 hacia la convergencia con la media de la UE. La propia Comisión Europea confirma la mejora de la competitividad valenciana en los últimos años, con un crecimiento en su Índice de Competitividad Regional de 8,7 puntos porcentuales, por encima de los 4 de media que ha subido España.

Especialistas

También mejora el empleo. El número de especialistas digitales que trabajan en la autonomía supera los 176.000, que suponen el 8,4% de los puestos de trabajo en la autonomía. Además, la prima salarial -es decir, la mejora de las nóminas- de estos trabajadores respecto a la media del resto de ocupaciones se sitúa en el 37% en la Comunitat Valenciana, frente al 50% de media nacional y de Madrid, como comunidad de referencia, "lo que puede incidir en las dificultades para atraer y retener talento", asegura el citado estudio. Por otro lado, solo el 12,8% de las empresas industriales y el 15,3% de las de servicios cuentan con especialistas digitales en sus plantillas, frente al 14,2% y 19,4% de media en España, respectivamente.

El Observatorio LAB ha analizado medio centenar de indicadores distribuidos entre los cuatro grandes pilares que constituyen las palancas para la transformación de la economía valenciana (I+D, intangibles e innovación empresarial, tecnología y digitalización, y emprendimiento y capital humano), más un bloque de indicadores generales centrados en la competitividad de la Comunitat Valenciana. El presidente de Fundación LAB Mediterráneo, Héctor Dominguis, ha inaugurado el acto de presentación de la segunda edición del Observatorio LAB, y, a continuación, Javier Quesada, investigador del Ivie y coautor del estudio, ha explicado los principales datos que se extraen del informe.

Recomendaciones

El esfuerzo inversor en I+D del sector privado (gasto sobre porcentaje del PIB) ha crecido en los últimos años, hasta alcanzar los 800 millones de euros, pero sigue por debajo de la media (0,57% frente a 0,85%) y lejos de regiones como País Vasco, que eleva el peso de su inversión privada en I+D al 1,79%. Para alcanzar la media nacional sería necesaria una inversión adicional de 380 millones por parte del sector empresarial. Dominguis y Quesada proponen "orientar la formación a ocupaciones relacionadas con la tecnología y el tratamiento de la información, la sostenibilidad medioambiental o la biotecnología; atraer especialistas en sectores específicos que puedan desarrollar actividades en la comunidad; poner a disposición de empresas doctores industriales; y aumentar la presencia de especialistas digitales".