Impulso a la movilidad eléctrica: Alicante duplica los puntos de recarga en un año

La provincia de Alicante ha dado un salto tanto cuantitativo como cualitativo en lo que respecta a la implantación de una red de acceso público para la recarga de las baterías de los vehículos eléctricos. Y es que el incremento de las ventas de este tipo de coches, así como las exigencias en esta materia procedentes de la Unión Europea (UE), han propiciado que estos puntos se hayan duplicado en el último año, hasta situarse en alrededor de 2.000. Un avance más que significativo, pero que todavía se queda corto, sobre todo si se tiene en cuenta que, según la planificación de las autoridades comunitarias, para final de año la provincia debería contar con 2.900 puntos.

Los vehículos eléctricos son uno de los elementos principales en los que se basan las políticas de la UE para reducir emisiones y plantar cara al cambio climático. De ahí que ya hace algunos años, a través del programa Fit For 55, se estableciera un calendario de plazos para la instalación de puntos de recarga de acceso público, según el cual España debería alcanzar este año los 120.000. Un reto que lleva camino de incumplirse, sobre todo si se tiene en cuenta que en la actualidad apenas se superan los 50.000.

Un coche en plena carga en Alicante. / Jose Navarro

La provincia de Alicante, en cambio, lo tiene un poco mejor, dado que en la actualidad cuenta con alrededor de 2.000 y la cifra a alcanzar antes de final de 2025 sería de 2.900. Y lo tiene mejor, básicamente, por el empujón que se le ha dado a esta infraestructura en este mismo ejercicio, que ha supuesto doblar prácticamente la infraestructura. Hasta el año pasado el ritmo de implantación había sido mucho más lento, de apenas 200 por anualidad.

¿Las razones de este acelerón? Las propias exigencias comunitarias pero, sobre todo, el aumento de las ventas de los coches electrificados. De hecho, prácticamente dos de cada tres vehículos que se venden en la provincia ya se enmarcan en el apartado de los que se podrían denominar ecológicos. Así lo ponen en evidencia las estadísticas correspondientes a los primeros ocho meses del año, que reflejan una cuota de mercado del 57 % o, lo que es lo mismo, 21.657 matriculaciones. La mayoría son híbridos o híbridos enchufables, siendo todavía una cuota menor, de apenas el 9 %, la de los vehículos eléctricos puros.

Sea como fuere, desde el propio sector se reconoce este acelerón en las ventas, tal y como lo destaca Félix García, director de comunicación de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), quien subraya "el esfuerzo que están realizando las marcas para poner en el mercado modelos eléctricos o híbridos cada vez más asequibles, con la finalidad de llegar progresivamente a un mayor número de ciudadanos".

Operación de recarga de un vehículo eléctrico. / Jose Navarro

Con todo, y siendo positivas las cifras tanto de comercialización de coches como de puntos de recarga, aún queda por delante un largo camino que recorrer. Solo hay que mirar la planificación procedente de la UE, según la cual el territorio alicantino debería alcanzar los 10.000 puntos en 2030 y los 21.000 en 2035.

Ayudas

Un factor que puede contribuir a conseguir estas cifras son las ayudas y, en este sentido, y según destacan desde la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo que dirige Marián Cano, el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i) ha destinado hasta la fecha un total de 25 millones de euros para facilitar la compra de 6.368 vehículos eléctricos y la implantación de 2.826 puntos de recarga en la provincia, dentro del Plan Moves III.

Se trata de subvenciones dirigidas a particulares, autónomos y entidades, todo con la finalidad de favorecer los modos de transporte más limpios y eficientes, impulsando la renovación del parque de vehículos que utilizan combustibles fósiles hacia aquellos que están propulsados por energías alternativas, especialmente los eléctricos.