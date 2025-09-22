Swiss Life compra los campings de Alannia en Guardamar y Crevillent

Nuevos detalles sobre la venta de Alannia, la cadena de resorts turísticos que crearon el Grupo Marjal y Corpfin y que cuenta con dos establecimientos en la provincia de Alicante, en Guardamar y Crevillent. Aunque lo que trascendió el pasado mes de julio es que la multinacional European Camping Group (ECG) compraba la compañía, en realidad el grupo francés solo se queda con la gestión, mientras que la propiedad de los establecimientos se ha traspasado a Swiss Life Asset Managers France, el brazo inmobiliario de la aseguradora suiza homónima.

Ha sido la propia Swiss Life la que ha dado a conocer la noticia, ya que supone su primera incursión en el mercado español, un paso que considera "estratégico" en el desarrollo de su portfolio de establecimientos turísticos.

Esta separación entre gestión y propiedad es una fórmula habitual en el sector del alojamiento, como ocurre con muchos hoteles, donde el edificio suele ser titularidad de un fondo de inversión especializado o de un 'family office' mientras que su explotación depende de alguna cadena. De esta forma, los grandes operadores pueden expandir su negocio sin necesidad de invertir cantidades tan elevadas.

Uno de los establecimientos de Alannia en Alicante. / Áxel Álvarez

En este caso, Swiss Life se queda con la propiedad de los campings de Guardamar, Crevillent (Alannia Costa Blanca), Els Prats y Costa Dorada, estos dos últimos en la provincia de Tarragona. Alannia explota, además, otro complejo en Salou y se hizo con los derechos de un sexto establecimiento en Tossa de Mar, en Girona.

Perspectivas

Como apunta la filial de la aseguradora suiza, los cuatro resorts que ha adquirido suman cerca de 2.300 parcelas, incluidas 700 cabañas y bungalows. Se trata, además, de establecimientos que cuentan con un amplio periodo de apertura, de entre 7 y 12 meses anuales -algo bastante inusual en los campings europeos-, que garantiza ingresos estables.

A esto hay que sumar que España ya se sitúa como el tercer mayor mercado en el segmento del camping, con 49,3 millones de pernoctaciones durante el año pasado, sólo por detrás de Francis e Italia. Además, con una demanda creciente, sobre todo por parte del público francés y alemán. "Un contexto que contribuye a mantener las tasas de ocupación altas y estables, reforzando el atractivo de esta clase de activos para los inversores institucionales y privados", señala de gestora inmobiliaria, que ya cuenta con una cartera de más de 110 alojamientos en propiedad, que explotan una treintena de operadores diferentes.

Por su parte, el origen de Alannia se remonta a 1997, cuando la promotora Grupo Marjal, de las familias Fur y Gómez, decidió diversificar su actividad y puso en marcha su primer establecimiento en Guardamar. En 2011 abrió las puertas el resort de Crevillent y fue en 2018 cuando decidió unirse a Corpfin al 50 % con el objetivo de conseguir fondos para la compra de nuevos establecimientos y constituir una cadena.

Facturación

Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, la firma concluyó el año pasado con una cifra de negocio de 38,6 millones de euros, un 13,3 % más que el ejercicio anterior, y 3,4 millones de euros de beneficios, el triple que en 2023. El patrimonio neto de la firma ascendía a 31,1 millones y el total de activos a 80, 7 millones.

Tras la venta de esta división, Marjal tiene intención de focalizar sus esfuerzos en el sector de coliving -alquileres de media estancia-, que opera a través de la marca Suiters.