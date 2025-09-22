El tren ya acapara el 89 % de los trayectos en transporte público entre Alicante y Madrid

La entras de los operadores privados los servicios de alta ha contribuido a elevar aún más la cuota de mercado del tren en los desplazamientos entre la provincia y Madrid. En concreto, durante el año pasado hasta el 89,1 % de los ciudadanos que viajaron entre las ciudades de Elche o Alicante y la capital española eligieron este medio de transporte frente al autobús o el avión, lo que supone 5,6 puntos más que en el año 2019.

Así lo refleja el último Balance de la Liberalización del Transporte de Viajeros por Ferrocarril realizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que recoge el aumento de viajeros que ha registrado el tren en este tiempo, aunque eso no se traduce en una mejora del negocio para las compañías. De momento, todos los operadores pierden dinero.

En cualquier caso, de cara a los usuarios, las ventajas parecen más que evidentes. Con la incorporación de Ouigo, Iryo y el servicio de bajo coste de la propia Renfe -AVLO- el número de frecuencias se ha duplicado desde los 19,5 trayectos diarios que se programaron en 2019 a los 39,8 del año pasado. En consecuencia, el volumen de plazas ofertadas también se ha incrementado en la misma medida.

Al mismo tiempo, esta competencia ha provocado una caída media del 33 % desde el citado en el coste de los billetes en el conjunto del sistema ferroviario. Un descenso que se eleva hasta el 44 %, si se tiene en cuenta la evolución del IPC en este mismo periodo.

Más viajeros

Todo esto ha provocado que cada vez sean más los viajeros que se decantan por este medio de transporte, dejando de lado otras alternativas. Así, el informe señala que, a nivel nacional, el tren ha robado a otros medios de transporte 4,8 millones de usuarios en estos cinco años.

Vista de un tren AVE. / EFE

En concreto, hasta 900.000 personas han optado por cambiar el avión por la alta velocidad, pero, sobre todo, destaca los 3,7 millones de trayectos menos que se han realizado por carretera en coche particular.

En cualquier caso, la entrada de la competencia privada también ha provocado algunos efectos negativos. Entre ellos, un descenso de la puntualidad. En el caso del corredor entre Madrid y Alicante, en 2019 llegaron puntuales alrededor del 95 % de los trenes programados, lo que, de acuerdo con el reglamento europeo de supervisión del sector, significa que finalizaron con menos de cinco minutos de retraso. El año pasado la cifra fue del 85%, unos diez puntos menor, y eso que se produjo una ligera mejora, ya que el año anterior había caído al 83 %.

El propio informe reconoce que uno de los motivos de esta caída de la puntualidad es el aumento del número de convoyes que circula por cada línea, lo que provoca que, cuando se produce una incidencia y se corta la circulación, el número de servicios afectados sea mayor.

Tampoco ayudan las obras realizadas en algunos puntos clave de la red, como las que se han registrado en la estación de Chamartín.

Pérdidas

De igual forma, otras de las consecuencias negativas es que, de momento, los tres operadores que existen en el mercado ferroviario español no han conseguido rentabilizar este aumento de pasajeros. Así, la caída de precios ha provocado que Renfe haya pasado de ganar 133 millones de euros en 2019 a perder 27 millones el año pasado. En el caso de Iryo los números rojos alcanzaron los 31,5 millones en 2024 y Ouigo se dejó otros 40,5 millones, según los datos de la CNMC.

Por lo que respecta a Adif Alta Velocidad, el responsable de la construcción y mantenimiento de la red, que depende de los cánones que le pagan las compañías, tampoco consigue rentabilizar toda la red. En los corredores más asentados y que llevan más tiempo, como el Madrid-Barcelona o el Madrid-Andalucía ya gana dinero -en concreto, logra un resultado de explotación antes de amortizaciones (ebitda) de 192 y 80 millones de euros-, pero en el resto todavía pierde.

Viajeros en la estación de trenes de Alicante. / PILAR CORTES

En el caso del corredor Madrid-Levante, que engloba los servicios con Valencia, Alicante y Murcia, el año pasado anotó un ebitda negativo de 20,5 millones de euros, lo que empeora en un 43 % los resultados del año anterior, cuando el agujero fue de 14,2 millones.

No obstante, la CNMC señala que si se tienen en cuenta otros aspectos, como la contaminación que dejó de emitirse, el menor desgaste de otras infraestructuras o los beneficios para los usuarios, se estima que la liberalización ha tenido un impacto positivo para el conjunto de la sociedad española de 503,9 millones de euros.