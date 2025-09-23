Agricultura y calzado se ríen de los aranceles de Trump y tiran con fuerza de las exportaciones de Alicante

Todo apuntaba a que la guerra arancelaria emprendida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, iba a tener unas consecuencias demoledoras para el comercio internacional, en general, y para el de la provincia, en particular. Sin embargo, superado el impacto inicial, que sí ocasionó en mayo un descenso de las exportaciones, la situación se ha logrado reconducir, hasta el punto de que las ventas al exterior alicantinas ya encadenan dos meses de subidas consecutivas. Y todo en un escenario en el que son el sector agroalimentario, así como el calzado, los que están tirando con mayor fuerza del comercio exterior provincial. Una dinámica que ha permitido un crecimiento del 6,5 % en las exportaciones desde el inicio del año, hasta alcanzar los 4.465 millones de euros.

No les está yendo mal a las exportaciones alicantinas en este 2025. Tras un inicio de año positivo, con incrementos continuados de las ventas al exterior, Trump irrumpió como un elefante en una cacharrería amenazando con enviarlo todo al traste con su particular guerra arancelaria. De hecho, la primera reacción de los mercados fue de contracción, y así se puso de manifiesto con las ventas al exterior de la provincia, que en el mes de mayo retrocedieron, pasando de los 642 millones de euros del año pasado a 634.

Almacén de higos en la cooperativa Cambayas de Elche. / AXEL ALVAREZ

Todo parecía indicar que ese retroceso, en medio de un escenario internacional de completa incertidumbre, se iba a consolidar en los meses posteriores, pero lo cierto es que eso no ha sucedido, dado que en junio las ventas al exterior de las empresas de Alicante volvieron a crecer, en una tendencia que se consolidó en julio, según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Y es que, de acuerdo con estas cifras, la provincia volvió a incrementar sus exportaciones, pasando de los 616,5 millones de euros del mismo periodo de 2024 a 640,3 millones en el actual. Un crecimiento en el que han tenido mucho que ver tanto el sector agroalimentario como el calzado. Así, las ventas al exterior de frutas frescas han pasado de los 48,4 millones de euros de julio del año pasado a 53,2 millones de euros en el actual, mientras que las conservas de verdura y fruta han transitado desde los 27,4 millones a los 32 millones. La única caída en este sector se produce en el apartado de las legumbres y hortalizas, que han descendido de 28,4 millones a 26,2 millones.

Negocio

En lo que respecta al calzado, una industria que tiene un importante volumen de negocio en Estados Unidos, la progresión también ha sido más que significativa, al alcanzar los 104,4 millones de euros, frente a los 99,3 millones de julio de 2024.

Dentro del ámbito del metal, el comportamiento de las ventas al exterior ha sido irregular. Así, mientras el aluminio y sus manufacturas han crecido con fuerza, al pasar de 30,2 millones a 48,6 millones, otros subsectores han ido a la baja, especialmente la maquinaria, que de 25,2 millones se ha quedado en 18,8 millones; y los vehículos, que experimentan un ligero retroceso al pasar de 17,3 millones a 17 millones.

El calzado es uno de los sectores que registra mejor comportamiento. / AXEL ALVAREZ

Las materias plásticas, por su parte, crecen de forma leve, al transitar desde los 44,2 millones a 44,7 millones, al igual que el mueble, que evoluciona desde los 13,8 millones para alcanzar los 15,3 millones. El textil, por contra, desciende desde los 46,5 millones a 44,4 millones, al igual que el juguete, que pasa de 13 millones a 11,7 millones.

En el cómputo global, en cualquier caso, las exportaciones de la provincia salen ganando en comparación a julio del año pasado, con un balance de 22,8 millones más o, lo que es lo mismo, una subida del 3,7 %. Y todo en un contexto en el que las empresas están centrando sus esfuerzos comerciales en la Unión Europea, a la vista el estancamiento en el que se mantienen las ventas a EE UU, que en este mes de julio han pasado de 47,4 millones a 45,7 millones.

Evolución favorable

Con todo, la previsión para los próximos meses en el mercado norteamericano es más favorable, teniendo en cuenta que la incertidumbre ya se ha empezado a disipar con el acuerdo firmado entre el propio Donald Trump y Ursula von der Leyen, que establece un arancel genérico para los productos comunitarios del 15 %.

Así lo señala Vicente Pastor, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), uno de los sectores que en julio ha registrado mejores datos de exportación, quien subraya que, tras la ralentización de pedidos que trajo consigo el inicio de la guerra arancelaria, el reciente acuerdo entre la UE y EE UU "aporta visos de tranquilidad, basada en la demandada estabilidad que requieren tanto empresas productoras como clientes". En esa línea, añade, "de cara a la próxima temporada confiamos en que el escenario será algo más estable, lo que va a permitir a las compañías planificar con mayor seguridad sus estrategias comerciales".

Así las cosas, y pese al complicado escenario para las relaciones comerciales, lo cierto es que la provincia de Alicante presenta un balance positivo, con un incremento de las exportaciones desde que se inició el año de un 6,5 %. Un porcentaje, además, superior al del conjunto del país, que ha crecido un 3,5 %.