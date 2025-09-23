La alicantina Vanadi Coffee redobla su apuesta: invertirá hasta mil millones en Bitcoin

La junta extraordinaria de la alicantina Vanadi Coffee ha aprobado la inversión de hasta mil millones de euros que irán destinados a la adquisición de Bitcoin, dentro de la nueva política estratégica de la empresa donde la compra de Bitcoin y su custodia es su modelo de negocio principal. Vanadi se convierte en la primera empresa cotizada en España en incorporar este activo digital en su balance corporativo.

La decisión responde a la convicción de que bitcoin constituye una reserva de valor global, líquida y descentralizada, con un comportamiento descorrelacionado frente a los activos financieros tradicionales. Para Vanadi, representa un instrumento estratégico en la gestión de tesorería, orientado a reforzar la diversificación, la protección frente a la inflación y la creación de valor a largo plazo para los accionistas.

El plan se implementará bajo un marco de gobernanza sólido, con reportes de transparencia periódicos y en cumplimiento con la normativa vigente, reforzando el compromiso de Vanadi con la innovación financiera responsable.

Los fundadores de Vanadi Coffeee, Salvador Martí y Vicente Terol. / EDUARDO PARRA / EP

El presidente de Vanadi, Salvador Martí, aseguró que la puesta en marcha de esta estrategia de tesorería Bitcoin supone “un hito para Vanadi y para el mercado bursátil español”. “Creemos en Bitcoin como reserva de valor de futuro y como activo capaz de reforzar la gestión con visión de largo plazo, transparencia y disciplina”, aseguró Martí.

Vanadi utiliza Bitcoin como reserva de valor estratégica en su nuevo modelo de negocio. La compañía toma como referencia experiencias internacionales que han sido implementadas por otros emisores cotizados. A semejanza de empresas como MicroStrategy o Metaplanet, Vanadi ha redefinido su modelo de negocio y utiliza Bitcoin como su principal activo de reserva, siendo ya la primera y mayor acumuladora de BTC en España y entre las cien primeras del mundo.

Ventana estratégica

Vanadi, explican desde la compañía, construye una ventana estratégica para inversores, dada la escasez de empresas cotizadas con bitcoin dentro del mercado español y europeo, siendo un modelo óptimo para carteras institucionales que buscan exposición líquida y sin riesgo operativo al bitcoin. Vanadi refuerza su atractivo como valor refugio alternativo ante políticas monetarias expansivas.

Según la empresa, las ventajas para inversores institucionales son claras: no requiere tenencia directa del activo ni ajustes estructurales en las carteras, estando la estructura de la compañía y sus operaciones sujeta a la transparencia y normativa del mercado en el que opera.

Vanadi Coffee ha seleccionado a Bit2Me como su socio exclusivo en liquidez y custodia. Bit2Me es el proveedor de liquidez para la adquisición de los activos y custodiará los Bitcoin adquiridos en su solución de almacenamiento en frío, Bit2Me Custody, especialmente diseñada para instituciones, garantizando los más altos estándares de protección, cumplimiento y gobernanza.