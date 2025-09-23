César Quintanilla confirma que aspirará a presidir CEV Alicante

El actual presidente de Uepal, César Quintanilla, confirma su intención de aspirar a la presidencia de CEV Alicante. Un anuncio que llega tras la retirada de Salvador Navarro de la carrera para continuar al frente de la organización a nivel autonómico y la decisión del actual responsable de la federación del metal de Valencia (Femeval), Vicente Lafuente, de presentarse al cargo.

De esta forma, se produciría un doble relevo en la patronal, aunque en el caso de la estructura provincial Quintanilla podría tener que batirse en las urnas con el actual presidente, el ilicitano Joaquín Pérez, quien, a pesar del paso al lado que ha dado Salvador Navarro, aún no descarta optar a la reelección y se ha tomado un tiempo para sopesarlo.

En este sentido, César Quintanilla se presenta con el apoyo de la junta directiva de Uepal, que este martes se ha reunido en Alicante, de la que forman parte organizaciones sectoriales tan importantes como Asaja o Fetrama (transporte).

Lo hará con un proyecto en el que quiere "dar más peso a los sectores, que las juntas sean más participativas y que todo el mundo tenga cabida y, a la vez, desarrollar también más el hacer provincial, dentro de una lealtad autonómica", según ha apuntado el propio empresario a este diario.

Desencuentros

La candidatura de Quintanilla llega tras toda una historia de desencuentros entre Uepal y la CEV, que hay que remontar hasta el año 2017, cuando se produjo la quiebra de las anteriores patronales provinciales, incluida la alicantina Coepa, y la confederación autonómica que las reunía, Cierval.

La CEV liderada por Salvador Navarro, hasta entonces patronal provincial de Valencia, dio el paso al frente para convertirse en autonómica y supo atraer a algunas asociaciones sectoriales alicantinas a su proyecto. Sin embargo, otras que consideraban que debía mantenerse una estructura provincial independiente dieron pie a la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) pero no consiguieron que se les concediera el reconocimiento de patronal.

Quintanilla, durante un acto de Uepal. / PILAR CORTES

Es decir, que no se les reconoció el estatus de agente para participar en el diálogo social con sindicatos y administración. Tras varios tiras y aflojas, finalmente Uepal aceptó sumarse como miembro de la CEV, pero continuaron los choques. En un intento de reconducir las relaciones entre ambas organizaciones, César Quintanilla sustituyó a Juan José Sellés al frente de Uepal, lo que propició la apertura de un diálogo entre la dirección de Salvador Navarro y la organización alicantina.

Fruto de ello, la CEV modificó sus estatutos para dar más independencia a las provincias con el objetivo de lograr la plena integración de Uepal. Sin embargo, las conversaciones no acabaron de cuajar del todo y, con la convocatoria de elecciones, las diferencias han vuelto a aflorar en forma de la candidatura de Quintanilla para presidir CEV Alicante.

Reconocimiento a Navarro

A pesar de esta trayectoria, Quintanilla ha querido tener este martes buenas palabras para Salvador Navarro. "Cualquiera que dedique sus esfuerzos por el bien del empresariado merece mi respeto, aunque eso no quita que creamos que es necesario un cambio", ha asegurado el también director general de QPharma.

Será en los próximos días cuando oficialice su candidatura y también cuando se sepa si habrá definitivamente duelo por la presidencia de la patronal en Alicante, en el caso de que Joaquín Pérez decida optar a la reelección.