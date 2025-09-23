La EUIPO pone orden en casa: pide licencia para regular las actividades que pueden desarrollarse en su campus

Lo que empezó como una pequeña oficina en la avenida de Aguilera de Alicante se ha convertido hoy en la segunda mayor agencia de la Unión Europea, con cerca de 1.400 funcionarios a los que se suman cientos de empleados de empresas de suministro y subcontratas. Todo un ejército de profesionales que necesitan comer, ser atendidos por un médico en caso de necesidad, ir al banco o hacer deporte para mantenerse en forma.

La sede de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) es actualmente una ciudad en miniatura con todo tipo de servicios para sus usuarios, muchos de los cuales no estaban ni siquiera previstos cuando se empezó a construir el complejo que ahora ocupa en la partida de Agua Amarga de Alicante. Por eso, los responsables de la institución han decidido solicitar una licencia ambiental "contenedora" que, por un lado, avale todas estas actividades complementarias que realizan terceras empresas en sus instalaciones y, al mismo tiempo, delimite las actividades que pueden realizarse.

Una especie de paraguas para dar cobertura a estos servicios "complementarios al principal de la EUIPO y necesarios para el mejor funcionamiento del complejo", tal y como recoge el proyecto que ya se ha presentado al Ayuntamiento de Alicante.

Seis categorías

El documento contempla seis categorías distintas de posibles usos, dentro del recinto de la agencia. El primero sería el uso comercial y entre los ejemplos que se citan destacan un punto de recogida de paquetes de comercio electrónico, un quiosco, una parafarmacia o incluso una panadería.

La segunda categoría la componen los servicios personales, lo que contempla actividades como un gimnasio, una clínica de fisioterapia, una óptica, un servicio de limpieza de vehículos en seco o uno de reparación de bicicletas y patinetes eléctricos, además de una academia de idiomas.

Interior de las instalaciones de la EUIPO. / Rafa Arjones

El proyecto también prevé los usos relacionados con la hostelería, que van desde una cafetería a restaurantes y servicios de catering para los numerosos eventos que acogen sus salas.

La cuarta categoría sería la de exposiciones y análogas, lo que permite la utilización de espacios como salas de exposiciones y para celebraciones. En quinto lugar están las oficinas profesionales, como agencias bancarias, de seguros, oficinas de correos o de paquetería, consultas médicas y servicios jurídicos.

Por último, también se incluye un apartado de "otros usos complementarios" para aquellos que puedan surgir en un futuro.

La solicitud de esta nueva licencia contenedora no significa que hasta ahora estos servicios se prestaran sin la correspondiente autorización, que se había ido obteniendo a medida que se construían los distintos edificios y espacios que componen el campus de la EUIPO. La iniciativa busca ahora clarificar esta situación y cómo deben regularse estos servicios, que suelen prestarse como concesiones.

Impacto

Según el último estudio de la Cámara de Comercio de Alicante, el funcionamiento de la agencia europea tiene un impacto de 452,4 millones anuales en la economía de la zona. De ellos, unos 415 millones los aporta la propia actividad de la oficina europea, otros 24,2 millones corresponden a la Escuela Europea, unos 6,8 millones es la facturación inducida en los despachos legales de la zona, otros 5,7 por los eventos que se organizan y, por último, otros 400.000 euros a la actividad del Tribunal Europeo de Marcas.

Una actividad que, además, da trabajo a 2.578 personas, de las que 1.364 están empleadas directamente por la propia EUIPO.