Prensa Ibérica apuesta un año más por el fomento de la transición energética

Cintillo Foro Energía 2025 / ED

La transición energética hace tiempo que dejó de ser una decisión. En los últimos años, la Comunitat Valenciana ha sido testigo de las consecuencias derivadas del cambio climático con un evidente aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, como los múltiples incendios que han azotado la región este verano o la dana del pasado 29 de octubre, de cuyas devastadoras secuelas sus municipios todavía continúan recuperándose, por citar algunos ejemplos.

Asimismo, estas altas temperaturas sumadas al crecimiento de la salinidad marina y la erosión del litoral, también están dando lugar a una preocupante pérdida de biodiversidad, especialmente en la zona de l’Albufera. Todos estos cambios suponen una alteración de los ecosistemas locales y la creación de un escenario más propenso a sufrir dichas catástrofes, además de resultar una auténtica amenaza para nuestros recursos naturales y para la población.

Por todo ello, la transición energética, ahora más que nunca, es vital para combatir el cambio climático y el calentamiento global, que solo será posible reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) mediante el uso y fomento de fuentes de energía renovables. Con este cambio, a su vez, se promueve un futuro más sostenible y resiliente tanto para el planeta como para las próximas generaciones, se fomenta la independencia energética y se genera empleo local, entre otros.

En España, los datos auguran un buen pronóstico, aunque es evidente que hay que seguir trabajando para mejorarlo. Por citar algunas cifras, en 2024, el país alcanzó hasta un 56 % de electricidad proveniente de energías limpias, según informó la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) en un informe publicado a finales del año pasado. Este incremento se explica, fundamentalmente, por dos causas: primero, por el aumento de la generación hidráulica en 3,7 puntos porcentuales, y segundo, por la gran contribución de los módulos fotovoltaicos, que generaron el 16,7 % de la electricidad.

Por otro lado, como se puede observar en los últimos registros publicados por Red Eléctrica, el sistema español sumó, también en 2024, la mayor cantidad de GW de potencia fotovoltaica y eólica registrada hasta la fecha: un total de 7,3 %. La misma empresa reveló que, a un nivel más autonómico, la electricidad producida en la Comunitat Valenciana con fuentes naturales tales como el sol, el agua o el viento, fue de un 22,4 %. De todas ellas, la eólica, responsable del 13,7 % del total, se alzó como la indiscutible líder.

Cómo lograr la transición

Con todos estos logros, y siendo más conscientes que nunca de los beneficios de la transición energética, Prensa Ibérica, a través de sus tres cabeceras en la Comunitat Valenciana -Levante-EMV, Información y El Periódico Mediterráneo-, pondrá su granito de arena para dar voz a la necesidad de seguir potenciando estas tecnologías en la tercera edición del Foro de Energía. El acto tendrá lugar este jueves 25 de septiembre, a partir de las 8.30 horas, en la sede de la Fundación Bancaja de València.

Dirigido por la directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás, el encuentro contará con la presencia de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, Marian Cano, y del secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco. La jornada estará dividida en tres mesas, una ponencia y un diálogo, en los que diversos expertos y empresas vinculadas al sector energético debatirán acerca de las claves para lograr, de manera exitosa y realista, esa metamorfosis hacia un modelo energético que respalde el fomento de las fuentes limpias.

Entre los invitados confirmados, se pueden citar a José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia; Marcos Lacruz, presidente de Avaesen; Ramón Blasco, director del Instituto ai2 de la UPV; Román Ponz, responsable de operaciones de la Empresa Mixta Metropolitana; Carlos Tarazón, alcalde de Tuéjar; Inmaculada García, directora general del CEV; Javier Bon, responsable de Planificación de i-DE Iberdrola en la Región Este; Germán Cunyat, jefe de departamento de energías renovables; Ramón Gero, responsable de sinergias del Departamento de Sostenibilidad e Innovación de Eiffage Energía Sistemas; Alejandro Gómez, coordinador de Projectes Europeus i Estratègies Urbanes de València Clima i Energia; Ibán Molina, director de Hidrógeno Verde España; José Antonio García, director general de Valoriza; Francisco Olcina, director general de Beceol, Alberto Gonzalo, delegado de tratamiento de PreZero, y Fabián Ignacio Pérez, director general de Cox Clientes España.