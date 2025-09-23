Joaquín Pérez sopesa mantener su candidatura en CEV Alicante
El empresario ilicitano analiza sus apoyos para seguir en el cargo
El ilicitano Joaquín Pérez baraja mantener su candidatura a la reelección como presidente de CEV Alicante, a pesar de la decisión de Salvador Navarro de apartarse y dejar vía libre a Vicente Lafuente a nivel autonómico. Así lo ha señalado el propio empresario a este periódico, tras la comparecencia que ha protagonizado Navarro este mediodía para comunicar su retirada.
A pesar de que en círculos empresariales se daba por hecho que Pérez también daría un paso a un lado si el dirigente autonómico desistía, de momento, el también fundador de Grupo Soledad no descarta seguir adelante con su candidatura. "Considero que he hecho un buen trabajo", ha asegurado el empresario que, eso sí, admite que la decisión de Salvador Navarro le ha hecho "reflexionar", por lo que ha decidido tomarse un tiempo para meditar.
En cualquier caso, considera que contaría con apoyos suficientes, aun cuando César Quintanilla también presente su candidatura. En este sentido, el presidente de Uepal todavía ya ha confirmado su intención de concurrir, una vez que Vicente Lafuente ha hecho oficial la suya.
De esta forma, podría darse la circunstancia de que se produjera en Alicante el enfrentamiento que se ha evitado en el conjunto de la patronal de la Comunidad Valenciana, aunque lo lógico es que también se llegara a algún tipo de acuerdo.
Choques
Joaquín Pérez llegó a la presidencia de CEV Alicante tras la renuncia de Perfecto Palacio. Durante su mandato se reprodujeron los choques entre la ejecutiva de la organización y Uepal, la organización que se considera heredera de la antigua patronal provincial Coepa y que nunca se ha sentido cómoda con el proyecto que lanzó Salvador Navarro para sustituirla.
Para tratar de calmar los ánimos y tender puentes, la CEV reforzó sus estructuras provinciales, dándoles más libertad de actuación en los asuntos de ámbito puramente provincial. En esa hoja de ruta se llegó a contemplar un acuerdo para que su presidente, César Quintanilla, tomara también las riendas de CEV Alicante, aunque el pacto no llegó a producirse y hubo un nuevo distanciamiento.
Ahora, tras el adelanto electoral, Quintanilla decidió dar de nuevo un paso al frente y señaló a su entorno su intención de concurrir a las elecciones de la patronal, si Lafuente también lo hacía.
