Mercadona adquirirá más de 9.000 toneladas de uva cultivada en Alicante

Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, prevé comprar más de 9.000 toneladas de uvas en 2025 a proveedores alicantinos, casi un 30 % más que el año pasado, cuando adquirió 7.000 toneladas. La empresa, en su apuesta por ofrecer productos de proximidad, trabaja con los proveedores Ignacio Prieto, del municipio de Aspe, y Uvasdoce, de Monforte del Cid.

La campaña alicantina va de principios de julio a finales de noviembre. Durante este periodo, los clientes de cualquier punto de España y Portugal van a poder adquirir uvas procedentes de campos alicantinos.

Uvas del proveedor Ignacio Prieto. / Oscar Garrido Serra

Las uvas, destacan desde Mercadona, tienen un alto poder nutritivo, ya que son ricas en antioxidantes, vitaminas y minerales. Tienen un bajo contenido calórico y su elevado aporte de agua ayuda a mantener el cuerpo hidratado.

Origen nacional

En 2024, las compras de Mercadona en España alcanzaron un valor de 29.000 millones de euros. Además, la compañía apoya diversas iniciativas llevadas a cabo por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) relacionadas con los productos de proximidad.

Asimismo, Mercadona defiende las prácticas comerciales justas y desde hace años está adherida al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria. Este acuerdo voluntario, que supone un nuevo paso en la promoción de prácticas comerciales justas, se enmarca en la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria y está impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en colaboración con distintas asociaciones de toda la cadena agroalimentaria nacional.